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【半新股】藥明巨諾2126上市翌日跌近5%　一手累蝕1400元

新股IPO 17:05 2020/11/04

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藥明巨諾於11月3日掛牌。

藥明巨諾 （02126） 今早再跌近一成。藥明巨諾曾跌12%，低見19.38元創新低，午後跌幅收窄，收報21元，跌4.5%，成交3.04億元，不計手續費，較招股價23.8元計，一手（500股）上市至今累蝕1400元。

近期新股市場表現欠佳，世茂服務 （00873） 今早曾跌近一成，午後表現反覆，收報15.6元，升0.8%，成交2.07億元；於10月30日掛牌的合景悠活 （03913） 收報5.89元，升5%，成交2.23億元，較上市價7.89元計，累跌25%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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香港股票 世茂服務（00873） 成交 IPO 藥明巨諾－B（02126）
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