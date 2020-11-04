【螞蟻IPO煞停】 阿里遭洗倉騰訊捱沽 滙豐渣打齊升2%

原定於今日公布招股結果的螞蟻集團（新上市編號:06688）昨晚煞停中港兩地上市計劃，母企阿里巴巴（09988）今早開市即被資金洗倉裂口式大跌，截至10時半大跌7.8%報276.4元。另一科網巨頭騰訊(00700),亦跌2%報586元。

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與此同時，資金重投傳統金融股。滙豐(00005)升2%報34.45 元，渣打(02888)升2.2%報37.3元。螞蟻未能上市，內銀未太受利好，工行(01398)跌0.2%報4.59元，建行(00939)升0.2%報5.65元。

上交所稱，近日螞蟻集團公司實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總經理被有關部門聯合進行監管約談，集團亦報告其金融科技監管環境發生變化等重大事項。上交所認為，該重大事項可能導致螞蟻集團不符合發行上市條件或者信息披露要求。因此根據有關條例，並徵詢保薦機構的意見，決定暫緩螞蟻集團星期四（５日）的上市。與此同時，螞蟻集團公布星期四Ｈ股上市計劃亦暫緩。

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