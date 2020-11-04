▲ 【香港經濟】香港10月PMI升至49.8兩年半最高 就業人數再回落

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，10月份香港採購經理指數（PMI）由9月份的47.7升至49.8，為2018年3月以來最高，但仍低於盛衰分界線，反映私營經濟的景氣度大致持平。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，最新PMI數據顯示，香港私營經濟以穩健的步調開展第4季。業務量與銷售額的跌幅明顯收窄，經濟前景的悲觀情緒亦淡化至一年最低，反映憧憬產出量上升的企業增多。不過，就業人數再次回落，調查資料顯示有強制遣散的情況出現。然而，新一輪放寬社交距離限制的防疫措施已於10月30日生效，此舉將可進一步紓緩經濟困局，於新歲前夕為重拾增長作好準備。

企業產出採購活動跌幅放緩

該機構指出，防疫措施於10月份延續生效，對企業的業務營運與消費者的行為模式增添壓力。私營企業10月份的產出量進一步萎縮，但跌幅已放緩至兩年半最低。另一方面，企業新接的業務量進一步收縮，惟跌幅已見4個月最低，這與來自內地的訂單量跌幅收窄有關。積壓工作量因業務銷情回穩而僅輕微下降，跌幅為2018年初以來最低。

調查資料顯示，企業有裁員行動，因此就業人數未能維持上月的溫和增長而再度於10月份回落。由於需求疲弱，企業繼續縮減採購活動，導致庫存水平進一步下降，惟跌幅已放緩至6月份以來最低。

展望未來一年業務，企業依然普遍看淡，但由於有更多業者憧憬未來12個月業務出現增長，因此整體的悲觀度已淡化至2019年6月以來最低。綜合而言，企業因憂慮社交距離措施造成影響，以及全球經濟復甦，而產生負面情緒，但亦有公司預期市場觸底回升而感到樂觀。

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編輯：吳敏芳