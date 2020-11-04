TVB進軍內地訂製同步劇掛帥 打造「新港味」力求「爆款」

電視廣播有限公司（00511）（下稱TVB）近年積極拓展中國內地業務，成功與優酷、愛奇藝及騰訊三大網上視頻平台發展戰略合作關係，共同訂製平台專屬內容，為集團開創新的收入來源。回顧TVB今年上半年業績，中國內地業務收入達3.56億港元，佔集團收入29%，其中訂製劇收入有1.46億港元，向新媒體發行節目收入則有1.83億港元，可見訂製及同步劇被寄予厚望。

過去十年，內地影視市場的發展十分迅速，其中最明顯的轉變是網上視頻平台已成為市場主流。電視廣播有限公司副總經理（節目及製作）杜之克表示：「以前電視台是最主要的決定單位，但現在無論觀眾及消費者的習慣，基本上都是網上行為，其中佔市場主要份額的『優、愛、騰』三大平台所製作的內容，不論是量和質，都在市場上佔有很重要的位置。」

攜手內地三巨頭 訂製劇漸成主流

自2017年起，TVB便主力與騰訊及愛奇藝聯合製作平台獨家劇集。憑藉強大的串流收視及網上好評，TVB作為內容供應商的角色，已逐漸確立起來。「進軍內地不能急進，因為每部劇投資數以千萬計，對方必先對你要有信心。所以這幾年TVB所做的工作，就是不斷提升內容創作的質素，令海外合作方認為合拍訂製劇，是一項值得的投資。」杜之克說。

TVB近年持續深化與「優、愛、騰」的合作，例如早前已率先於付費平台上架，下周一於翡翠台播出的《使徒行者3》屬騰訊的訂製劇、接下來的《踩過界II》（內地譯《盲俠大律師2020》）由愛奇藝訂製。隨着今年8月與優酷訂立戰略合作協議，優酷成為中國市場的第三個聯合製作合作夥伴，明年最少推出3部與優酷合作的訂製劇，雙方還會加強於劇集和綜藝節目的分銷及製作、藝員管理、電子商貿及串流服務等方面的合作，進一步開拓版權開發、內容分銷及合拍節目的空間。

港劇擁品牌優勢 「新港味」成升級關鍵

近年經常北上傾合作的杜之克認為，TVB進軍內地有兩大先天優勢：「首先，過去幾十年TVB劇集在內地培育了一定的觀眾群，TVB作品對內地觀眾來說並不陌生，內容是他們熟知並理解的，我們要做的是繼續擴大這個觀眾層。第二是TVB劇集因社會、文化及語言等差異，令我們製作的作品韻味和『質地』與內地影視作品很不一樣，也就是內地觀眾說的『港味』。」

然而，這種「港味」若一成不變，未來也難在競爭激烈的內地市場搶佔一席位。以往由電視台壟斷的時代，翡翠台劇集面向香港數百萬觀眾，每晚都要有最少2.5小時的劇集，所以產生了較強的「趨同效應」。杜之克直言，以往TVB劇集雖然題材可以很多樣化，演員推陳出新，但整體畫面風格、說故事手法、劇情安排等，其實是相對接近的。「但今時今日我們面對的網絡世界的觀眾，所以遊戲玩法不同以往。既然我們每年有能力製作幾百小時的劇集，就要針對不同市場、不同口味，吸引不同取向觀眾的眼球，這就是現今網絡時代做內容必須考慮的因素。」

過去兩、三年的TVB劇集，品種及風格的確有了很大變化，不但畫面質感不同，連題材也更多元化，這些新題材和新手法，就是打造「新港味」的關鍵所在。在保留港劇傳統特色之餘，針對性地發掘不同的題材，甚至將特定題材做到極致，這樣才能在市場上脫穎而出。

冀打造「爆款」作品 部署短視頻商機

內地影視市場百花齊放，但共通點是人人都在追求「爆款」、上「熱搜」。杜之克承認，這一點十分考工夫：「TVB與內地合作至今，仍未有一套真正稱得上『爆款』的作品。不過，可以肯定新鮮感是關鍵之一，例如去年的《金宵大廈》，雖因題材所限未有正式在內地發行，但內地觀眾整體評價甚高，覺得題材新鮮，故事動人，因而造成不少迴響，算是『小爆款』。」

經過多年在內地市場耕耘，杜之克期望製作團隊能做好每一部作品，希望每部作品都有屬於自己的特色，然後寄望一系列「新港味」作品能夠在內地市場引起廣泛迴響。

此外，TVB現正積極與合作夥伴平台及營銷專家合作，探索如何透過更多聯合製作的戲劇及綜藝項目，將TVB旗下每星期有着數千萬點擊的短視頻化為商機。

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