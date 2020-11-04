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【美國大選】佐治亞州有票站延遲關閉 因負責人瞓過龍

環球政治 10:44 2020/11/04

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佐治亞州首府亞特蘭大有票站負責人因訓過龍，導致票站於美國大選投票日遲遲未開。

美國大選正展開，多州票站都已關閉。但佐治亞州首府亞特蘭大卻有票站出現延誤，有票站負責人因瞓過龍，導致票站於美國大選投票日遲遲未開。法庭下令該票站延遲20分鐘關閉，確保選民有足夠時間投票。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

【美國大選】紐時：特朗普95%拿下佛羅里達 惟拜登領先 【下一頁】

佐治亞州擁有16張選舉人票，美國總統特朗普（Donald Trump）上屆大選於該州領先對手希拉莉（Hillary Clinton）約5.13%（211,141票）。

亞特蘭大憲法報 （The Atlanta Journal-Constitution）報道，涉事票站位於亞特蘭大的科布縣（Cobb County）的一間小學。票站負責人因為睡覺而遲起身，周二（3日）未有按時開放票站。

票站原定於當地周二晚上7點關閉（本港時間周三上午8時），但該州法官在當日下午簽署命令，要求涉事票站延遲20分鐘關門，即延至當地周二晚7點20分關閉。

特朗普昅實選情 拜登返出生地賓夕法尼亞州【下一頁】

該縣的選舉總監伊夫林（Janine Eveler）表示，即使原定關閉時間屆滿，只要選民在7點20分之前已到達票站排隊，仍然有權進行投票。但按照聯邦法律，這些選民都必須使用臨時選票。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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