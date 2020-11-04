【美國大選】郵寄投票數量龐大　大選日當晚結果料難揭盅

本港時間本周三（4日）美國各州已經陸續開票，萬眾期盼的美國總統大選即將迎來最終結果。但是由於今年郵寄投票數量倍增，每個州分截止接受投票的日期不同，再加上各州開始點票的時間與流程規定不同，外界料最終結果難以在大選日當晚明朗。

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【美國大選】票數較多未必勝選 大選開票觀戰指南【下一頁】

根據外媒報導，在2016年的美國大選，僅有3,300萬美國人是通過郵寄選票來投票，今年受到新冠肺炎疫情的影響，有近一億選票是通過提前投票或郵寄的方式完成，當中6,390萬張是郵寄選票，創下歷史紀錄。由於郵遞選票較多，點票工作可能需要較長時間，令選戰結果推遲公布。

搖擺州料難當日出結果

郵寄投票的難度在於，密西根州、賓州以及威斯康辛州等重要的搖擺州份，都要等到大選日當天才會開始點算郵寄選票，而這些都是特朗普（Donald Trump）在2016年贏得大選的關鍵州分。假如

以密西根州為例，該州料有300萬人通過郵寄選票投票，但當地要等到選舉日當天的早上7時才開始點算郵寄選票，因此極有可能有要花上兩三日時間才能公布最終結果，一旦雙方票數過於接近，甚至還會面臨重新點票或法律訴訟等問題。

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編輯：李勝男