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【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）

新股IPO 13:55 2020/11/22

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恒大物業最快於下周初招股。

恒大物業 （新上市編號：06666） 計劃發售約16.21億股，集資最多約158億元，招股價介乎8.5元至9.75元，一手（500股）入場費4924元，公司將於周一（23日）至周四（26日）招股，並計劃於12月2日掛牌。

集團是次引入23名基石投資者，合共認購72代港元，佔集資總額48.7%。恒大物業計劃以2021年20.5倍至23.5倍市盈率發行15%的股份，市值高達133億美元（約1037億港元）。

恒大物業集團資料

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恒大物業集團於今年9月底向港交所提交上市申請，恒大物業由中國恒大間接持有71.94%權益。上市完成後，恒大物業將仍然為中國恒大的附屬公司。

上市文件披露，恒大物業截至今年6月30 日，已訂約為1,354個項目提供物業管理服務，總在管面積約為2.54億平方米，而簽約面積為5.13億平方米，超過98%的在管面積及物業管理服務收入均來自恒大所開發的物業。

恒大物業今年上半年收入45.6億元（人民幣，下同），按年升31.7%，賺114.5億元，按年升1.8倍。

公司集資所得用於戰略收購及投資；開發其增值服務；升級訊息系統及設備；招聘及培養人才及營運資金。

華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信証券和海通國際為聯席保薦人；聯席帳簿管理人為招銀及工銀。

（第四版：增加一手入場費）

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編輯：吳敏芳、謝卓榮

香港股票 物業管理 中國恒大（03333） 分拆 IPO 恒大

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