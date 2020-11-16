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【新股IPO】恒大物業今起啟動路演　集資最少156億元（第三版）

股市 09:58 2020/11/16

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【新股IPO】恒大分拆物管業務上市　合資格股東可先認購

中國恒大 （03333） 分拆物管業務於香港獨立上市。據外電報道指，中國恒大今天（16日）起啟動上市路演，計劃集資最多20至30億美元（約156億港元）。華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信証券和海通國際為聯席保薦人。

公司集資所得用於戰略收購及投資；開發其增值服務；升級訊息系統及設備；招聘及培養人才及營運資金。

恒大早前公布，11月18日前名列股東名冊的中國恒大合資格股東，將獲得恒大物業股份的優先認購權。投資者須在11月13日前購入中國恒大股份，才可確保18日前登記成為合資格股東，享有恒大物業股份的優先認購權。

恒大物業集團資料

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恒大物業集團於今年9月底向港交所提交上市申請，恒大物業由中國恒大間接持有71.94%權益。上市完成後，恒大物業將仍然為中國恒大的附屬公司。

上市文件披露，恒大物業截至今年6月30 日，已訂約為1,354個項目提供物業管理服務，總在管面積約為2.54億平方米，而簽約面積為5.13億平方米，超過98%的在管面積及物業管理服務收入均來自恒大所開發的物業。

恒大物業今年上半年收入45.6億元（人民幣，下同），按年升31.7%，賺114.5億元，按年升1.8倍。

（第三版：增加路演時間）

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編輯：吳敏芳、謝卓榮

香港股票 物業管理 中國恒大（03333） 分拆 IPO 恒大

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