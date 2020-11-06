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【新股IPO】恒大分拆物管業務上市下周四聆訊　合資格股東可先認購（第二版）

股市 14:00 2020/11/06

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【新股IPO】恒大分拆物管業務上市　合資格股東可先認購

中國恒大 （03333） 分拆物管業務於香港獨立上市。恒大公布，11月18日前名列股東名冊的中國恒大合資格股東，將獲得恒大物業股份的優先認購權。投資者須在11月13日前購入中國恒大股份，才可確保18日前登記成為合資格股東，享有恒大物業股份的優先認購權。

市場消息指，恒大物業爭取於下周四尋求上市聆訊，計劃集資最多20至30億美元（約156億港元）。

恒大物業集團資料

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恒大物業集團於今年9月底向港交所提交上市申請，恒大物業由中國恒大間接持有71.94%權益。上市完成後，恒大物業將仍然為中國恒大的附屬公司。

上市文件披露，恒大物業截至今年6月30 日，已訂約為1,354個項目提供物業管理服務，總在管面積約為2.54億平方米，而簽約面積為5.13億平方米，超過98%的在管面積及物業管理服務收入均來自恒大所開發的物業。

恒大物業今年上半年收入45.6億元（人民幣，下同），按年升31.7%，賺114.5億元，按年升1.8倍。

（第二版：增加過聆訊時間）

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

編輯：吳敏芳、謝卓榮

香港股票 物業管理 中國恒大（03333） 分拆 IPO 恒大
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