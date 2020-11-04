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【美國大選】紐時：特朗普95%拿下佛羅里達 惟拜登領先

環球政治 09:28 2020/11/04

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【美國大選】紐時：特朗普95%拿下佛羅里達 惟拜登領先

美國大選正展開，關鍵搖擺州佛羅里達州（29張選舉人票）是總統特朗普在美國大選中不能失之地。親民主黨的《紐約時報》認為，特朗普有95%機會拿下佛羅里達州。惟民主黨總統候選人拜登輕微領先0.4%，預計之後的選票對特朗普有利。對特朗普而言，在佛羅里達州失利，幾乎等同輸掉美國大選。

美國大選分析公司Decision Desk稱，特朗普已取得佛羅里達州全數29張選舉人票，但結果有待傳媒確認。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

特朗普昅實選情 拜登返出生地賓夕法尼亞州【下一頁】

佛州奧蘭多（Orlando）選舉辦公室表示，在中央佛羅里達大學選區，每個登記選民都投了票，形容情況十分罕見。發言人Danaë Rivera-Marasco稱，實際上，第538號選區的投票率超過100％，因為部分選民在選舉日更改地址，然後在該選區投票。

如果拜登取得佛羅里達的勝利，幾乎可以肯定，特朗普不能連任。《洛杉磯時報》的華盛頓特區總監勞特爾（David Lauter）指出，目前拜登仍有優勢，但有跡象顯示特朗普在該州勝出的機會較大，意味這將是個漫長的開票夜。

選民收神秘電話 呼籲投票日留家勿外出【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄧燕君

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