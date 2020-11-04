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【美國大選】特朗普昅實選情 拜登返出生地賓夕法尼亞州

環球政治 09:11 2020/11/04

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美國大選正展開，兩名候選人於美國大選投票日的動向受到關注。

美國大選正展開，兩名候選人於美國大選投票日的動向受到關注。美國總統特朗普留在白宮監察選舉走勢，一日内多次詢問賓夕法尼亞州的選情。民主黨候選人拜登就到訪特拉華州教會墓地拜祭早逝長子，又返回出生地賓夕法尼亞州，並重遊童年故居。

美國CNN報道，特朗普（Donald Trump）整天的大部分時間都留在白宮3樓，使用電視瀏覽選舉最新動向，更不時打電話與親朋好友交流選情。

CNN引述知情人士指，特朗普要求下屬持續更新關鍵州的最新情況，要求留守於這些州的人員向總部報告。據悉，特朗普特別關注手持20張選舉人票的賓夕法尼亞州，曾多次詢問「賓夕法尼亞的走勢如何？」（How’s Pennsylvania looking?）

至於拜登（Joe Biden）早上與妻子Jill及兩名孫女，一同前往於家鄉特拉華州的教會。該教會的墓地安葬了拜登早年因車禍去逝的首任妻子Neilia及女兒Natalie，及早幾年因腦癌病逝的長子Beau。

拜登於賓夕法尼亞州的斯克蘭頓（Scranton）出生，他返回童年時期的故居。拜登似乎對選情充滿信心，於故居的牆上寫下：「在上帝的恩賜下，從這間屋到白宮。」（From this house to the White House, with the grace of God.）

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

責任編輯：鄭錦玲

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