【美國大選】特朗普昅實選情 拜登返出生地賓夕法尼亞州

美國大選正展開,兩名候選人於美國大選投票日的動向受到關注。美國總統特朗普留在白宮監察選舉走勢,一日内多次詢問賓夕法尼亞州的選情。民主黨候選人拜登就到訪特拉華州教會墓地拜祭早逝長子,又返回出生地賓夕法尼亞州,並重遊童年故居。

美國CNN報道,特朗普(Donald Trump)整天的大部分時間都留在白宮3樓,使用電視瀏覽選舉最新動向,更不時打電話與親朋好友交流選情。

CNN引述知情人士指,特朗普要求下屬持續更新關鍵州的最新情況,要求留守於這些州的人員向總部報告。據悉,特朗普特別關注手持20張選舉人票的賓夕法尼亞州,曾多次詢問「賓夕法尼亞的走勢如何?」(How’s Pennsylvania looking?)

至於拜登(Joe Biden)早上與妻子Jill及兩名孫女,一同前往於家鄉特拉華州的教會。該教會的墓地安葬了拜登早年因車禍去逝的首任妻子Neilia及女兒Natalie,及早幾年因腦癌病逝的長子Beau。

拜登於賓夕法尼亞州的斯克蘭頓(Scranton)出生,他返回童年時期的故居。拜登似乎對選情充滿信心,於故居的牆上寫下:「在上帝的恩賜下,從這間屋到白宮。」(From this house to the White House, with the grace of God.)

責任編輯:鄭錦玲