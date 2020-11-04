【港股市況】螞蟻集團上市觸礁恒指黑期跌90點　阿里巴巴ADR跌逾7%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股於美國大選日造好，道指升554點。不過，螞蟻集團 （06688） AH股齊齊暫緩上市，拖累市場氣氛，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開141點，恒指料開報24797點。阿里巴巴 （09988） ADR跌逾7%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市 官媒：及早發現金融風險 降低後期處置成本（不斷更新）

即市走勢︰

【09︰13】即月期指開報24807點，跌222點或近0.9%。

【08︰58】恒指黑期跌幅擴大，跌逾200點。

【08︰46】恒指黑期跌90點，報24880點；道指期貨升188點，報27564點。

【08︰22】螞蟻集團 （06688） 公布退款安排，香港公開發售的申請股款將不計利息分兩批退回。

【螞蟻退款】螞蟻集團公布退款安排 最快今日退款

【07︰50】路透引述知情人士報道指，阿里巴巴 （09988） 集團總裁Michael Evans於電話中，呼籲美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）否決將螞蟻集團列入黑名單，其後商務部擱置相關計劃。

【螞蟻上市觸礁】美國據報暫時擱置將螞蟻集團列入黑名單

【07︰50】據內地媒體騰訊一線報道，螞蟻集團董事長井賢棟於暫緩螞蟻上市消息公布後，隨即召開中高層緊急會議。報道指，會議提到螞蟻上市暫緩後，保守估計螞蟻重新上市的時間要被推遲半年。

【螞蟻上市觸礁】螞蟻井賢棟傳漏夜開會：螞蟻和阿里巴巴最黑暗、最艱難兩天 估計重新上市要須時半年

【07︰45】螞蟻集團 （06688） 暫緩上市，阿里巴巴 （09988） ADR折合報276.73元，跌23.07元或7.7%。

【螞蟻上市觸礁】震撼彈驚現！螞蟻集團AH暫緩 阿里巴巴美股收市跌7.7% 阿里：積極配合和擁抱監管（第二版）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報34.95元，升1.15元或3.4%；騰訊 （00700） ADR折合報581.16元，跌16.84元或2.8%。

【07︰30】美股造好，美國大選投票日展開，資金押注政局趨明朗，道指收報27480點，升554點或2.06%，連升兩日；標指收報3369點，升58點或1.78%；納指收報11160點，升202點或1.85%。

港股ADR收報24797點，跌141點或近0.6%。恒指夜期跌189點，收報24840點，低水100點。

道指升554點 港股ADR跌141點

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責任編輯︰梁浩碩