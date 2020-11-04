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專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

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【港股市況】恒生指數午後初段偏軟　阿里巴巴跌6%、美團升逾3%創新高（不斷更新）

股市 13:18 2020/11/04

分享：

港股市況不斷更新

美股於美國大選日造好，道指升554點。不過，螞蟻集團 （06688） AH股齊齊暫緩上市，拖累市場氣氛，恒生指數開報24790點，低開149點，美國大選點票中，大市反覆，港股曾倒升逾百點，恒生指數中午收報24933點，跌6點。阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；港交所 （00388） 跌逾2%。滙豐 （00005） 升近3%；美團點評 （03690） 升逾3%，高見360.4元再創新高。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　官媒：及早發現金融風險　降低後期處置成本（不斷更新）

【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意

【螞蟻上市】螞蟻集團「A+H」上市急煞停　有咩股份受累？

【香港經濟】香港10月PMI升至49.8兩年半最高　就業人數再回落

即市走勢︰

【13︰17】小米 （01810） 午後曾升半成，高見23.4元，最新報23.05元，升3.8%，成交28.7億元。

【13︰04】美團 （03690） 升逾3%，午後高見308.8元再創新高，市值突破18000億。

【13︰00】恒指午後初段偏軟，大市跌近20點，報24920點。

【12︰00】恒生指數中午收報24933點，跌6點。阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；港交所 （00388） 跌逾2%。滙豐 （00005） 升近3%；美團點評 （03690） 升逾3%，高見360.4元再創新高。

【11︰40】恒指中午收市前升約1點，報24941點。

【11︰21】滙豐 （00005） 升逾3%，一度重上35元水平，高見35.1元，最新報34.95元，升3.4%。

【11︰11】港股波動，大市再轉升百點，恒生指數升110點，報25049點。

【10︰47】舜宇 （02382） 突跌逾2%，低見135.5元，成交近5億元。

【10︰35】港股轉跌百點，恒生指數報24837點，跌101點。

【10︰33】濠賭股逆市向上，銀娛 （00027） 升2.5%；金沙 （01928） 升1.8%；美高梅 （02282） 升1.3%；永利 （01128） 升3.1%；澳博 （00880） 升1.9%；新濠 （00200） 升2.7%。

【10︰25】大市再度轉跌，恒生指數跌13點，報24926點。

【10︰24】美團 （03690） 破頂升至304元水平，升2.7%。

【10︰19】港股曾升逾百點，高見25093點，最新升勢回順，報24991點，升51點。

【10︰11】阿里巴巴 （09988） 最新跌7%，報278.6元，成交已突破100億，達107億元。

【10︰07】大酒店  （00045） 升1.6%，高見5.79元。香港半島酒店平均可出租客房收入為760元，按季回升1.2倍。

【酒店復甦】香港半島酒店上季出租率回升至26%　每客房收入按季升逾倍

【10︰02】中國玻璃 （03300） 飈半五成，破頂高見0.68元，成交1270萬，暫為升幅最大股份。

【10︰00】贛鋒鋰業 （01772） 升近7%，破頂高見53元。大和將其列入為電池板首選。

【09︰54】大市升幅擴大至約85點，再企25000點水平，報25026點。滙豐 （00005） 升幅擴大至近3%，報34.8元。

【09︰50】港股倒升，恒生指數升10點，報24949點。

【09︰49】中國10月財新服務業PMI為56.8，較預期55高，前值為54.8。

【09︰48】藥明巨諾 （02126） 上市翌日再跌逾9%，破底低見19.92元。

【09︰46】大市早段跌幅收窄至約10點，報24929點。

【09︰39】汽車股上升，比亞迪 （01211） 升2.7%；吉利 （00175） 升3.6%，破頂高見19.8元；華晨 （01114） 升1.7%；長汽 （02333） 升2.5%，破頂高見14.8元；恒大汽車 （00708） 升2.6%。

【華晨財困】華晨中國大漲5% 　華晨汽車：「17華氣05」周四付息

【09︰37】美團 （03690） 逆市升2%，高見302.8元創上市新高。

【09︰35】ATMX中，美團 （03690） 逆市升近1.5%，高見301元；小米 （01810） 亦升1.1%，高見22.5元。

【09︰32】金融股逆市造好，滙豐 （00005） 升2.5%，高見34.75元；友邦 （01299） 升0.3%，高見78.9元。

【09︰28】內銀股續撐市，建行 （00939） 升近2%；工行 （01398） 升1.5%；中行 （03988） 升0.4%；農行 （01288） 平開。

【09︰26】中金公司 （03908） 跌4.2%，開報18.4元。

【09︰20】恒生指數開報24790點，低開149點。阿里巴巴 （09988） 跌逾9%，開報272元；騰訊 （00700） 跌4%，開報574元；港交所 （00388） 亦跌近4%，開報363元。

【09︰13】即月期指開報24807點，跌222點或近0.9%。

【08︰58】恒指黑期跌幅擴大，跌逾200點。

【08︰46】恒指黑期跌90點，報24880點；道指期貨升188點，報27564點。

【08︰22】螞蟻集團 （06688） 公布退款安排，香港公開發售的申請股款將不計利息分兩批退回。

【螞蟻退款】螞蟻集團公布退款安排　最快今日退款

【07︰50】路透引述知情人士報道指，阿里巴巴 （09988） 集團總裁Michael Evans於電話中，呼籲美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）否決將螞蟻集團列入黑名單，其後商務部擱置相關計劃。

【螞蟻上市觸礁】美國據報暫時擱置將螞蟻集團列入黑名單

【07︰50】據內地媒體騰訊一線報道，螞蟻集團董事長井賢棟於暫緩螞蟻上市消息公布後，隨即召開中高層緊急會議。報道指，會議提到螞蟻上市暫緩後，保守估計螞蟻重新上市的時間要被推遲半年。

【螞蟻上市觸礁】螞蟻井賢棟傳漏夜開會：螞蟻和阿里巴巴最黑暗、最艱難兩天　估計重新上市要須時半年

【07︰45】螞蟻集團 （06688） 暫緩上市，阿里巴巴 （09988） ADR折合報276.73元，跌23.07元或7.7%。

【螞蟻上市觸礁】震撼彈驚現！螞蟻集團AH暫緩　阿里巴巴美股收市跌7.7%　阿里：積極配合和擁抱監管（第二版）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報34.95元，升1.15元或3.4%；騰訊 （00700） ADR折合報581.16元，跌16.84元或2.8%。

【07︰30】美股造好，美國大選投票日展開，資金押注政局趨明朗，道指收報27480點，升554點或2.06%，連升兩日；標指收報3369點，升58點或1.78%；納指收報11160點，升202點或1.85%。

港股ADR收報24797點，跌141點或近0.6%。恒指夜期跌189點，收報24840點，低水100點。

道指升554點　港股ADR跌141點

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 恒指夜期 螞蟻集團（06688） 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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