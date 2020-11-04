【恒指夜期+ADR】騰訊ADR大升4%挑戰新高　恒指夜期高水534點

▲ 港股市況不斷更新

美國總統大選快有結果，拜登領先，環球市場再展升勢，港股夜期高水逾500點，騰訊 （00700） ADR大升，憧憬受美國壓力減少，ADR挑戰614元新高，夜期直撲25500關。

現屆總統特朗普下午一度領先，資金在中美角力或將升溫下，轉炒內需股，例如焦點股美團單日便爆升 （03690） 6%，高見319.6元再創新高、手機數據不俗的小米 （01810） ，則漲近8%，為表現最好藍籌。今晚繼續留意點票情況，若特朗普確認勝出，炒作內需股的脈絡料延續。而假若拜登後來居上，美元回軟下新興市場貨幣或彈高，有利新興市場表現改善。

截至23：30 折算港元 與港比較 騰訊ADR 609.89 +3.6% 阿里巴巴ADR 281.19 +1.4% 網易ADR 143.13 +5.0% 京東ADR 341.65 +3.6% 百濟神州ADR 189.58 +7.6% 滙豐ADR 33.67 -0.4% 國壽ADR 17.59 +2.9% 中移動ADR 49.42 +2.8%

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焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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【香港經濟】香港10月PMI升至49.8兩年半最高 就業人數再回落

即市走勢︰

【23︰30】夜期大升485點，高水534點，報25420點。

【22︰41】恒指夜期報25216點，升281點，高水330點。

【22︰11】恒指夜期報25269點，升334點，高水383點。

【20︰39】恒指夜期報25261點，升326點，高水375點。

【18︰46】證監前主席梁定邦：未必與馬雲言論有關 相信內地會讓螞蟻再次上市

【18︰44】恒指夜期升46點，高水95點。

【18︰15】恒指夜期報24966點，升31點，高水80點。

【17︰17】恒指夜期初段跌19點，報24923點，高水137點。

【16︰10】恒指收報24886點，跌53點。阿里巴巴 （09988） 跌逾7%，騰訊 （00700） 一度倒升，最終跌逾1%。美團升 （03690） 6%，高見319.6元創新高，小米 （01810） 升近8%，為表現最好藍籌。

【16︰00】恒生指數U盤前跌46點，報24893點。

【15︰49】港股轉跌123點，報24815點。騰訊 （00700） 再轉跌1.5%，報589元。

【15︰33】港股尾市升約25點，報24965點。

【15︰16】騰訊 （00700） 低開4%後跌幅收窄，尾市收復失地，一度倒升見598.5元，最新報598，無升跌。

【螞蟻上市觸礁】美團升逾6%創新高、小米衝高一成 騰訊倒升

【15︰14】聯想 （00992） 績後獲多間大行唱好，聯想股價造好升1成，報5.4元，成交額5.4億元。

【業績】聯想股價飈一成 中期多賺44%創新高獲大行唱好 （第三版）

【15︰04】小米 （01810） 升幅擴至1成，高見24.45元，成交73億元。

【15︰00】內地股市靠穩向好，上證升近0.2%；深證升近0.6%；創業板指升0.2%。

【14︰57】除美團 （03690） 外，京東 （09618） 亦破頂。京東升逾4%，高見337.6元創新高。

【14︰44】中芯國際 （00981） 逆市跌逾7%，低見21.85元。

【14︰14】大市升幅擴大至100點，報25040點。

【13︰58】恒生指數升約40點，報24980點。

【13︰57】小米 （01810） 升幅擴至逾7%，高見23.85元；美團 （03690） 升半成，破頂高見314.2元。

【小米股價】小米午後升近6% 雙11多平台銷售奪冠

【13︰17】小米 （01810） 午後曾升半成，高見23.4元，最新報23.05元，升3.8%，成交28.7億元。

【13︰04】美團 （03690） 升逾3%，午後高見308.8元再創新高，市值突破18000億。

【13︰00】恒指午後初段偏軟，大市跌近20點，報24920點。

【12︰00】恒生指數中午收報24933點，跌6點。阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；港交所 （00388） 跌逾2%。滙豐 （00005） 升近3%；美團點評 （03690） 升逾3%，高見360.4元再創新高。

【11︰40】恒指中午收市前升約1點，報24941點。

【11︰21】滙豐 （00005） 升逾3%，一度重上35元水平，高見35.1元，最新報34.95元，升3.4%。

【11︰11】港股波動，大市再轉升百點，恒生指數升110點，報25049點。

【10︰47】舜宇 （02382） 突跌逾2%，低見135.5元，成交近5億元。

【10︰35】港股轉跌百點，恒生指數報24837點，跌101點。

【10︰33】濠賭股逆市向上，銀娛 （00027） 升2.5%；金沙 （01928） 升1.8%；美高梅 （02282） 升1.3%；永利 （01128） 升3.1%；澳博 （00880） 升1.9%；新濠 （00200） 升2.7%。

【10︰25】大市再度轉跌，恒生指數跌13點，報24926點。

【10︰24】美團 （03690） 破頂升至304元水平，升2.7%。

【10︰19】港股曾升逾百點，高見25093點，最新升勢回順，報24991點，升51點。

【10︰11】阿里巴巴 （09988） 最新跌7%，報278.6元，成交已突破100億，達107億元。

【10︰07】大酒店 （00045） 升1.6%，高見5.79元。香港半島酒店平均可出租客房收入為760元，按季回升1.2倍。

【酒店復甦】香港半島酒店上季出租率回升至26% 每客房收入按季升逾倍

【10︰02】中國玻璃 （03300） 飈半五成，破頂高見0.68元，成交1270萬，暫為升幅最大股份。

【10︰00】贛鋒鋰業 （01772） 升近7%，破頂高見53元。大和將其列入為電池板首選。

【09︰54】大市升幅擴大至約85點，再企25000點水平，報25026點。滙豐 （00005） 升幅擴大至近3%，報34.8元。

【09︰50】港股倒升，恒生指數升10點，報24949點。

【09︰49】中國10月財新服務業PMI為56.8，較預期55高，前值為54.8。

【09︰48】藥明巨諾 （02126） 上市翌日再跌逾9%，破底低見19.92元。

【09︰46】大市早段跌幅收窄至約10點，報24929點。

【09︰39】汽車股上升，比亞迪 （01211） 升2.7%；吉利 （00175） 升3.6%，破頂高見19.8元；華晨 （01114） 升1.7%；長汽 （02333） 升2.5%，破頂高見14.8元；恒大汽車 （00708） 升2.6%。

【華晨財困】華晨中國大漲5% 華晨汽車：「17華氣05」周四付息

【09︰37】美團 （03690） 逆市升2%，高見302.8元創上市新高。

【09︰35】ATMX中，美團 （03690） 逆市升近1.5%，高見301元；小米 （01810） 亦升1.1%，高見22.5元。

【09︰32】金融股逆市造好，滙豐 （00005） 升2.5%，高見34.75元；友邦 （01299） 升0.3%，高見78.9元。

【09︰28】內銀股續撐市，建行 （00939） 升近2%；工行 （01398） 升1.5%；中行 （03988） 升0.4%；農行 （01288） 平開。

【09︰26】中金公司 （03908） 跌4.2%，開報18.4元。

【09︰20】恒生指數開報24790點，低開149點。阿里巴巴 （09988） 跌逾9%，開報272元；騰訊 （00700） 跌4%，開報574元；港交所 （00388） 亦跌近4%，開報363元。

【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市 官媒：及早發現金融風險 降低後期處置成本（不斷更新）

【09︰13】即月期指開報24807點，跌222點或近0.9%。

【08︰58】恒指黑期跌幅擴大，跌逾200點。

【08︰46】恒指黑期跌90點，報24880點；道指期貨升188點，報27564點。

【08︰22】螞蟻集團 （06688） 公布退款安排，香港公開發售的申請股款將不計利息分兩批退回。

【螞蟻退款】螞蟻集團公布退款安排 最快今日退款

【07︰50】路透引述知情人士報道指，阿里巴巴 （09988） 集團總裁Michael Evans於電話中，呼籲美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）否決將螞蟻集團列入黑名單，其後商務部擱置相關計劃。

【螞蟻上市觸礁】美國據報暫時擱置將螞蟻集團列入黑名單

【07︰50】據內地媒體騰訊一線報道，螞蟻集團董事長井賢棟於暫緩螞蟻上市消息公布後，隨即召開中高層緊急會議。報道指，會議提到螞蟻上市暫緩後，保守估計螞蟻重新上市的時間要被推遲半年。

【螞蟻上市觸礁】螞蟻井賢棟傳漏夜開會：螞蟻和阿里巴巴最黑暗、最艱難兩天 估計重新上市要須時半年

【07︰45】螞蟻集團 （06688） 暫緩上市，阿里巴巴 （09988） ADR折合報276.73元，跌23.07元或7.7%。

【螞蟻上市觸礁】震撼彈驚現！螞蟻集團AH暫緩 阿里巴巴美股收市跌7.7% 阿里：積極配合和擁抱監管（第二版）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報34.95元，升1.15元或3.4%；騰訊 （00700） ADR折合報581.16元，跌16.84元或2.8%。

【07︰30】美股造好，美國大選投票日展開，資金押注政局趨明朗，道指收報27480點，升554點或2.06%，連升兩日；標指收報3369點，升58點或1.78%；納指收報11160點，升202點或1.85%。

港股ADR收報24797點，跌141點或近0.6%。恒指夜期跌189點，收報24840點，低水100點。

道指升554點 港股ADR跌141點

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責任編輯︰梁浩碩