【疫情焦點】全球累計逾4786萬確診　美國累計968萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月4日早上8時25分，全球累計47,862,655宗新冠肺炎確診病例，較上日增加306,326宗。累計1,220,177死亡個案，較上日增加5,301宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|115,988
|9,689,992
|238,617
|意大利
|28,241
|759,829
|39,412
|西班牙
|18,669
|1,331,756
|36,495
|法國
|36,330
|1,502,763
|38,289
|德國
|6,734
|577,131
|10,883
|中國
|4
|86,076
|4,634
|香港
|0
|5,346（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩