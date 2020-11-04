【疫情焦點】全球累計逾4786萬確診　美國累計968萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月4日早上8時25分，全球累計47,862,655宗新冠肺炎確診病例，較上日增加306,326宗。累計1,220,177死亡個案，較上日增加5,301宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 115,988 9,689,992 238,617 意大利 28,241 759,829 39,412 西班牙 18,669 1,331,756 36,495 法國 36,330 1,502,763 38,289 德國 6,734 577,131 10,883 中國 4 86,076 4,634 香港 0 5,346（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩