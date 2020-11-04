【螞蟻退款】螞蟻集團公布退款安排　最快今日退款

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 上市剎停，螞蟻集團今早公布退款安排，香港公開發售的申請股款將不計利息分兩批退回：11月4日（星期三）就全部或部分不獲接納螞蟻集團認購申請，發送白表電子退款指示/寄發退款支票/退款；11月6日（星期五）就全部申請（只限於第一批退回項下尚未退回部分）發送白表電子退款指示/寄發退款支票/退款。

螞蟻集團表示，原先已進行初步抽籤和分配確定，指退款會連同 1.0%經紀佣金，0.0027%香港證監會交易徵費以及 0.005%香港聯交所交易費。

孖展認購方面，證券界預料孖展利息無法退回。

證券界料螞蟻將退款、孖展利息難退 散戶4700億孖展蝕息幾多？詳情可見【下一頁】

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記者：麥德銘