【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 上市剎停，螞蟻集團曾有望成為歷來最大型新股IPO集資，香港公開發售部分獲155萬人認購，凍資額達1.3萬億。惟在螞蟻集團臨上市前三日，馬雲、螞蟻高層遭內地監管約談，上市前兩日螞蟻宣布A、H股上市一同暫停，螞蟻退款安排、暫緩上市原因如何，以下常見問題盡量解答。

各方回應螞蟻集團上市觸礁

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1. 認購螞蟻集團新股會獲退款嗎？

會，螞蟻集團周三早上公布退款安排，香港公開發售的申請股款將不計利息分兩批退回：11月4日（星期三）就全部或部分不獲接納螞蟻集團認購申請，發送白表電子退款指示/寄發退款支票/退款；11月6日（星期五）就全部申請（只限於第一批退回項下尚未退回部分）發送白表電子退款指示/寄發退款支票/退款。

螞蟻集團表示，原先已進行初步抽籤和分配確定，指退款會連同 1.0%經紀佣金，0.0027%香港證監會交易徵費以及 0.005%香港聯交所交易費。

2. 若孖展認購，利息會退款嗎？

由於孖展認購屬於投資者自行財務安排，與螞蟻集團無直接關係，證券界指，以百威亞太首次上市時臨門剎停案例，孖展認購螞蟻的利息無法退回。

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3. 螞蟻集團暫緩上市原因是甚麼？

上交所公布暫緩螞蟻的公告稱，繼監管約談後，螞蟻集團報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項，該重大事項可能導致公司不符合發行上市條件或信息披露要求。

換言之，螞蟻集團現有金融業務將會收到不同的金融科技監管所規管。

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4. 馬雲「得罪」內地監管機構？

馬雲在螞蟻集團準備上市時，於上海外灘金融峰會狠批，中國銀行業一直延續「當鋪思維」，喜歡貸款給好的、不需要錢的企業。馬雲更指，約束環球銀行業的《巴塞爾協定》比較像一個老年人俱樂部，要解決的是運轉了幾十年的金融體系老化的問題，系統複雜的問題。

有關內容直接與現有金融、銀行界監管環境，引起內地銀行界、官方媒體批評。

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5. 內地官方對螞蟻集團最大關注在何方？

螞蟻集團以支付寶起家，但發展至今最新業務已包括小微借貸、類似信用卡制度的「花唄」、「借唄」業務，不過螞蟻集團使用集團所收集的大數據用於信貸評審，可理解成貸前管理，相對銀行界要真金白銀比抵質押和擔保等貸後管理風險緩釋手段，資金需求低，但內地對此未有明確監管。

有官媒評論文章更指，互聯網公司的信貸評審模型大多處於黑箱狀態。

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6. 螞蟻集團會重新上市嗎？

螞蟻未有明確表態，但外界料螞蟻仍會重新上市。有內地傳媒引述消息指，螞蟻集團董事長井賢棟周二（3日）晚上舉行緊急會議，有指會議提到螞蟻上市暫緩後，保守估計螞蟻重新上市的時間要被推遲半年。

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7. 螞蟻集團會面對怎樣的監管？

在螞蟻集團上市，內地推出《網路小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見，要求對自然人的單戶網路小額貸款餘額施加限制，原則上不得超過30萬元（人民幣，下同）。

文件續指，網絡小貸公司，通過銀行借款、股東借款等非標準化融資形式融入資金的餘額，不得超過淨資產的1倍；通過發行債券、資產證券化產品等標準化債權類資產形式融入資金的餘額不得超過其淨資產的4倍。據螞蟻集團招股書上的貸款餘額高達21540億元人民幣，螞蟻集團或需減低信貸規模、補充資本。

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8. 螞蟻集團上市失敗最大輸家？

螞蟻集團上市失敗，認購投資者大多獲退款，孖展息雖難避，但更首當其衝是近期因螞蟻上市而創新高的阿里巴巴 （09988） ，因應螞蟻上市憧憬金融業務具重估的騰訊 （00700） ，股價、監管都可能受壓。

港交所 （00388） 失去大型新股，對未來成交額憧憬也會受累。螞蟻股小股東不乏上市公司，中金公司 （03908） 、國壽 （02628） 、太保 （02601） 、人保 （01339） 、新華保險 （01336） 、長和 （00001） 、長實 （01113） 都有持股，但持股量不多，近期也未見受惠螞蟻上市。

除了上市公司，螞蟻集團員工是螞蟻集團最大股東，連同投行成員都有望因螞蟻大賺，現時只能再等上市機會。

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記者：麥德銘