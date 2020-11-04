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【螞蟻上市觸礁】揭螞蟻集團掛牌前36小時煞停來龍去脈　一場峰會兩場演講

新股IPO 08:09 2020/11/04

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【螞蟻上市觸礁】揭螞蟻集團掛牌前36小時煞停來龍去脈　一場峰會兩場演講

全球最大型IPO螞蟻集團 （新上市編號：06688） 上市前夕36小時，螞蟻集團突然煞停，消息震動市場。要追蹤螞蟻集團IPO煞停的來龍去脈，投資者將目光落於10月24日的一場峰會兩場演講。當日，上海外灘金融峰會，席上嘉賓除了有螞蟻創辦人馬雲，還有國家副主席王岐山。

螞蟻集團上市觸礁，估計重新上市要需時半年，詳情看【下一頁】

馬雲在演講中表示，今天的銀行依然延續「當舖思維」，靠資產和抵押，是不可能支持未來30年世界發展對金融的需求的，必須借助今天的技術能力，用大數據為基礎的信用體系來取代當舖思想。

他又指，巴塞爾協議比較像一個老年人俱樂部，要解決的是運轉了幾十年的金融體系老化問題、系統複雜的問題；中國的問題正好相反，不是金融系統性風險，而是缺乏金融生態系統的風險。

【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？

馬雲也有談到監管，指：「今天是這個不許、那個不許的文件太多，政策太少」，「監管到後來，變成了自己沒有風險，自己部門沒有風險，但是整個經濟有風險，整個經濟不發展的風險。」

值得留意的是，國家副主席王岐山同場上也有致辭，王岐山稱中國已進入高質發展階段，中國金融業要堅持服務實體經濟，不能走投機賭博的歪路、金融泡沫的歧路與龐氏騙局的邪路。

王岐山又指，有理想但不能理想化，在鼓勵金融創新、激發市場活力、擴大金融開放與金融監管能力之間尋求平衡。

【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　官媒：及早發現金融風險　降低後期處置成本（不斷更新）

【螞蟻退款】證券界料螞蟻將退款、孖展利息難退　散戶4700億孖展蝕息幾多？

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來 】 詳情

香港股票 螞蟻集團（06688） 王岐山 馬雲 IPO

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