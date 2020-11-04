▲ 【螞蟻上市觸礁】美國據報暫時擱置將螞蟻集團列入黑名單

螞蟻集團（06688）AH股於掛牌前夕齊齊暫緩上市之際，報道指美國暫時擱置將螞蟻集團列入黑名的計劃。路透引述知情人士報道指，阿里巴巴 （09988） 集團總裁Michael Evans於電話中，呼籲美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）否則將螞蟻集團列入黑名單，其後商務部擱置相關計劃。

報道引述知情人士指，導致羅斯擱置計畫的因素，包括不想在美國大選前跟華爾街對抗，以及考慮mgln 面臨訴訟的可能性。螞蟻集團與美國國務院不予置評。

螞蟻集團剎停上市，按圖看各界回應及集團認購情況

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螞蟻集團上市觸礁，估計重新上市要需時半年，詳情看【下一頁】

早前有報道指，美國國務院向特朗普政府提交了一份提案，建議將螞蟻集團列入被稱為「實體清單（Entity List）」的貿易黑名單（trade blacklist）之中。早前亦有報道稱，特朗普政府正研究對螞蟻集團和騰訊 （00700） 的限制措施，原因是擔心騰訊及螞蟻企業的電子支付平台威脅美國國家安全。

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責任編輯︰梁浩碩