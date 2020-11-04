【美國大選】選民收神秘電話 呼籲投票日留家勿外出

美國大選正展開，美國多州有選民報告收到神秘電話，呼籲他們在美國大選投票日留在家中不要外出。聯邦調查局（FBI）懷疑這些電話涉及阻止選民於美國大選當日投票，表示目前正調查電話來源。

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美媒報道，紐約州、密歇根州和內布拉斯加州等多州選民，在美國大選日都接到神秘來電，要求他們留在家中以保持安全。

電話來自一把人工合成女聲，内容如下：「你好，這只是個測試電話。是時候留在家中。保持安全及留在家中。」（Hello. This is just a test call. Time to stay home. Stay safe and stay home.）

美國一間阻截自動來電的公司YouMail表示，全國各地在大選投票日，每分鐘約有1,000至1,500個相關電話，為上周二偵測到的三倍。

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《華爾街日報》引述美國官員指，目前尚無證據表明這些神秘電話是由俄羅斯或伊朗等外國勢力策劃，認為大選期間出現試圖恐嚇選民的來電是普遍情況，當局正密切關注。

各州官員都呼籲選民不要理會這類來電，照常前往票站投票。國土安全部官員表示，正與FBI就神秘電話的問題協調，但未有透露目前的調查方向。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國大選正展開，美國多州有選民報告收到神秘電話呼籲不要留在家中。