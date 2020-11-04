  • 22°C
香港時間 : 20201104日 (三) 08:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】選民收神秘電話 呼籲投票日留家勿外出

環球政治 07:35 2020/11/04

分享：

美國大選正展開，美國多州有選民報告收到神秘電話，呼籲他們在美國大選投票日留在家中不要外出。聯邦調查局（FBI）懷疑這些電話涉及阻止選民於美國大選當日投票，表示目前正調查電話來源。

【美國大選】今屆大選結果料遲到 選舉當晚難定輸贏 【下一頁】

美媒報道，紐約州、密歇根州和內布拉斯加州等多州選民，在美國大選日都接到神秘來電，要求他們留在家中以保持安全。

電話來自一把人工合成女聲，内容如下：「你好，這只是個測試電話。是時候留在家中。保持安全及留在家中。」（Hello. This is just a test call. Time to stay home. Stay safe and stay home.）

美國一間阻截自動來電的公司YouMail表示，全國各地在大選投票日，每分鐘約有1,000至1,500個相關電話，為上周二偵測到的三倍。

【美國大選】新西蘭美國移民 為何投阿德恩也投特朗普？ 【下一頁】

《華爾街日報》引述美國官員指，目前尚無證據表明這些神秘電話是由俄羅斯或伊朗等外國勢力策劃，認為大選期間出現試圖恐嚇選民的來電是普遍情況，當局正密切關注。

各州官員都呼籲選民不要理會這類來電，照常前往票站投票。國土安全部官員表示，正與FBI就神秘電話的問題協調，但未有透露目前的調查方向。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

責任編輯：鄭錦玲

美國大選正展開，美國多州有選民報告收到神秘電話呼籲不要留在家中。

相關文章

【美國大選】新西蘭美國移民 為何投阿德恩也投特朗普？
2020/11/03
【美國大選】新西蘭美國移民 為何投阿德恩也投特朗普？
【美國大選】107歲人瑞連續22屆投票 今次郵寄選票
2020/11/03
【美國大選】107歲人瑞連續22屆投票 今次郵寄選票
【美國大選】俄羅斯動物園今次估邊個贏？上屆一致估中特朗普
2020/11/03
【美國大選】俄羅斯動物園今次估邊個贏？上屆一致估中特朗普
【美國大選】特朗普最後拉票預告大勝 拜登：快點執包袱
2020/11/03
【美國大選】特朗普最後拉票預告大勝 拜登：快點執包袱
【美國大選】特朗普個人捐款大落後 公務員也撐拜登
2020/11/03
【美國大選】特朗普個人捐款大落後 公務員也撐拜登
選舉 拜登 特朗普 FBI 美國 總統大選

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月04日 時間08:00）

下一篇文章

【美國大選觀戰指南】特朗普要在這3州扭轉劣勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
【美國大選】Lady Gaga為拜登站台 特朗普網上掀罵戰
【美國大選】Lady Gaga為拜登站台 特朗普網上掀罵戰
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月04日 時間07:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月04日 時間07:00）
【美國大選】FBI調查拜登宣傳巴士被包圍 特朗普：我愛德州
【美國大選】FBI調查拜登宣傳巴士被包圍 特朗普：我愛德州
【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應
【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應