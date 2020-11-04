▲ 道指升554點 港股ADR跌141點

道指升554點

美股造好，美國大選投票日展開，資金押注政局趨明朗，道指收報27480點，升554點或2.06%，連升兩日；標指收報3369點，升58點或1.78%；納指收報11160點，升202點或1.85%。

港股ADR跌141點

港股ADR收報24797點，跌141點或近0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報34.95元，升1.15元或3.4%；騰訊 （00700） ADR折合報581.16元，跌16.84元或2.8%。恒指夜期跌189點，收報24840點，低水100點。

紐約期油升2.3%

油價上升，市場繼續憧憬油組及其盟友延長限產，紐約期油收報37.66美元，升0.85美元或2.3%。布蘭特期油收報39.71美元，升0.74美元或1.9%。

美滙指數跌近0.8%

市場預期大選後將推出更多刺激措施，美元回落，美滙指數報93.38，跌近0.8%。歐元兌美元報1.1735；美元兌日圓報104.72。

美國10年期債息報0.9厘。

紐約期金升約1%

美元下跌，金價上升，紐約期金收報1910.4美元，升17.9美元或1%。現貨金於1912美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩