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【螞蟻上市觸礁】螞蟻井賢棟傳漏夜開會：螞蟻和阿里巴巴最黑暗、最艱難兩天　估計重新上市要須時半年

新經濟追蹤 07:20 2020/11/04

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螞蟻集團 （06688） 上市前兩天，決定暫緩A股和H股上市。據內地媒體騰訊一線報道，螞蟻集團董事長井賢棟於暫緩螞蟻上市消息公布後，隨即召開中高層緊急會議，與會者是螞蟻集團P9級以上的高層，消息指井賢棟在螞蟻集團會議上稱，剛過去的是螞蟻集團和阿里巴巴歷史上最黑暗、最艱難的兩天。報道指，會議提到螞蟻上市暫緩後，保守估計螞蟻重新上市的時間要被推遲半年。

螞蟻集團剎停上市，按圖看各界回應

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報道指，井賢棟在會上表現相對樂觀，並向與會者稱，監管主要是徵求意見，螞蟻需要盡快滿足徵求意見中涉及的具體要求。

井賢棟表示，此次螞蟻IPO打新的資金，會退還給投資人，包括戰略投資者與通過支付寶進行投資的散戶。在螞蟻集團重新申請上市時，要重新打新。

《首次公開發行股票上市管理辦法》第三十九條規定，股票發行申請未獲批准的，自中國證監會作出不予核准決定之日起6個月後，發行人可再次提出股票發行申請。

報道指，井賢棟鼓勵中高管們，齊心協力度過當前最困難時刻，每個人要各司其職，做好自己的本職工作。

螞蟻集團未有對以上內容進行置評。

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記者： 譚志偉

香港股票 螞蟻集團（06688） IPO

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