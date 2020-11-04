【美股收市】大選決戰政局趨明朗 道指飆554點 阿里逆市挫8%

美國大選投票日展開，資金押注政局趨明朗 ; 部分市場人士更預期，如果民主黨成功掀起「藍色浪潮」（Blue wave，即民主黨入主白宮），同時掌控參眾兩院，將有利於推行大規模財政刺激計劃，利好環球股市。美股3大指數偷步抽升，道指一度飆700點。

道指收報27480點，升554點或2.06%，連升兩日；標指收報3369點，升58點或1.78%；納指收報11160點，升202點或1.85%。

銀行股向好，高盛和摩根大通分別升4.1和3.2%。製藥大廠Walgreens Boots Alliance升4.4%，為表現最好的成分股。

螞蟻集團煞停「A+H」上市，持有33%螞蟻股權的阿里巴巴ADS急跌8.1%，收報285.57美元。

民主黨總統候選人拜登繼續在主要搖擺州份賓夕法尼亞州拉票，他承諾重建基建、應對氣候變化，並創造數以百萬計待遇良好的職位。拜登似乎有領先優勢，為市場燃起更多希望，期盼選後獲得更大規模紓困方案和基建支出。摩根士丹利周二表示，拜登有76%的機會勝出，民主黨並獲得參議院的控制權。

不過，現任總統特朗普對大選仍然充滿信心，對於自己最終能打敗拜登持十分樂觀看法，還預測自己會在佛羅里達州、亞利桑那州和得克薩斯州等關鍵搖擺州份獲勝。

美大選決戰關鍵時刻，已有逾1.02億選民提早投票，勢破歷來紀錄，相等於上屆總投票人數約七成三。特朗普和拜登的競選陣營在大選日前夜都宣稱，己方在選舉中處於取得勝利的有利地位，但也提醒支持者準備好面對勝負難分的局面。

美國投資服務機構LPL Financial綜合大選年間美股表現，即使美股於選舉前夕震盪，11月卻通常重見升勢。以標指為例，若總統連任，指數全年計升幅可達接近10%；總統人選更換的話，標指11月亦通常開始由跌轉升，令全年計大約彈高約3%至4%。

投資者規避大選動盪的風險，並押注拜登勝利將導致美元走軟，金價連續第三日攀升，重上1900美元以上水平。紐約黃金期貨收漲將近1.0%，報1910.4美元，創最近一周新高。

市場對油組及俄羅斯將加深或擴大減產的預期增加, 美國經濟復甦開始加速 ,帶動紐約期油漲2.3%，報37.66美元, 連續第二天大幅收高。

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責任編輯：柯志宏