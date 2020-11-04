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【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團上市夢碎 借孖展認購的要蝕幾多？

股樓投資 01:24 2020/11/04

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螞蟻集團招股以來風頭一時無倆，本來明日（5日）大家可見證住這隻新股王誕生，但無奈天氣不似預期，誰會料到在上市前兩日突然煞停。這除了令一眾「支持者」大叫失望，亦為螞蟻集團記下了一項「上市失敗」的歷史，但更甚是，這隻本要成為歷年最大型的IPO，吸引了本港155萬人認購，凍資額高達1.3萬億，當初多少人說過要「瞓身」認購？借孖展認購的當刻反成了受害者？

螞蟻集團上市前夕AH股先後煞停　阿里巴巴ADS失守300大關，想知詳情請按：【下一頁】

耀才集團執行董事兼行政總裁許繹彬表示，螞蟻集團現時A股及H股同時暫緩上市，如今H股宣佈擱置上市，事件將如百威 （01876） 的翻版，稍後會展開退還本金的安排，至於散戶的孖展利息開支，應該有可能會繼續支付有關的孖展利息，無法退回。

螞蟻集團6688突然暫緩 上交所和港交所這樣回應，想知詳情請按：【下一頁】

到底以孖展認購的散戶損失多少？螞蟻集團在香港公開發售部分錄得約4700億元孖展認購，不計及銀行借出的2500億元，單以券商的孖展息率普遍約4厘計算，以2200億元孖展認購額，在券商認購的投資者便要白蝕約1.93億元。若是頂頭槌入飛的話，由於需要約16.7億元，以9成孖展及3厘計算，孖展息率約86.4萬元。至於整體凍資金額1.3萬億元來看，以9成孖展券商平均息率3厘計算，5日利息足足要蝕逾5.3億元。

總體而言，今趟都是賠了夫人又折兵，由賺變蝕！

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正


 

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