【美國大選】特朗普隨時翻盤　一文掌握各州開票時間

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【螞蟻IPO】螞蟻IPO煞停 認購資金回籠 買iBond最搶手？
美國大選在周二（3日）舉行，預計將會在本港時間周三（4日）起陸續有結果，以下是各州開票時間，當中搖擺州被指是歷屆選舉的致勝關鍵，在下表中也特別注名。
本港時間早上8時正
|佛蒙特州
|3張選舉人票
|維吉尼亞州
|13張選舉人票
|南卡羅萊納州
|9張選舉人票
|喬治亞州
|16張選舉人票、搖擺州
|印第安納州
|11張選舉人票
|肯塔基州
|8張選舉人票
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本港時間早上8時30分
|西維吉尼亞州
|5張選舉人票
|北卡羅萊納州
|15張選舉人票、搖擺州
|俄亥俄州
|18張選舉人票、搖擺州
本港時間早上9時正
|緬因州
|4張選舉人票
|新罕布什爾州
|4張選舉人票
|麻省
|11張選舉人票
|羅德島州
|4張選舉人票
|康乃狄克州
|7張選舉人票
|新澤西州
|14張選舉人票
|德拉瓦州
|3張選舉人票
|馬里蘭州
|10張選舉人票
|華盛頓特區
|3張選舉人票
|賓夕凡尼亞州
|20張選舉人票、搖擺州
|佛羅里達州
|29張選舉人票、搖擺州
|田納西州
|11張選舉人票
|阿拉巴馬州
|9張選舉人票
|密西西比州
|6張選舉人票
|伊利諾州
|20張選舉人票
|密蘇里州
|10張選舉人票
|奧克拉何馬州
|7張選舉人票
本港時間早上9時30分
|阿肯色州
|6張選舉人票
本港時間早上10時正
|紐約州
|29張選舉人票
|密西根州
|16張選舉人票、搖擺州
|堪薩斯州
|6張選舉人票
|威斯康辛州
|10張選舉人票、搖擺州
|明尼蘇達州
|10張選舉人票、搖擺州
|科羅拉多州
|9張選舉人票
|路易斯安納州
|8張選舉人票
|德州
|38張選舉人票、搖擺州
|亞利桑那州
|11張選舉人票、搖擺州
|新墨西哥州
|5張選舉人票
|內布拉斯加州
|5張選舉人票
|南達科他州
|3張選舉人票
|懷俄明州
|3張選舉人票
本港時間早上11時正
|愛荷華州
|6張選舉人票、搖擺州
|蒙特拿州
|3張選舉人票
|猶他州
|6張選舉人票
|內華達州
|6張選舉人票、搖擺州
本港時間早上11時正
|北達科他州
|3張選舉人票
|愛達荷州
|4張選舉人票
|華盛頓州
|12張選舉人票
|奧勒岡州
|7張選舉人票
|加州
|55張選舉人票
本港時間下午1時至2時
|夏威夷州
|4張選舉人票
|阿拉斯加州
|3張選舉人票
撰文 : 林展鋒