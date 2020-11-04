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【美國大選】特朗普隨時翻盤　一文掌握各州開票時間

環球政經 00:37 2020/11/04

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美國大選在周二（3日）舉行，預計將會在本港時間周三（4日）起陸續有結果，以下是各州開票時間，當中搖擺州被指是歷屆選舉的致勝關鍵，在下表中也特別注名。

本港時間早上8時正

佛蒙特州 3張選舉人票
維吉尼亞州 13張選舉人票
南卡羅萊納州 9張選舉人票
喬治亞州 16張選舉人票、搖擺州
印第安納州 11張選舉人票
肯塔基州 8張選舉人票

緊貼特朗普能否翻盤，開票觀戰指南【下一頁】

本港時間早上8時30分

西維吉尼亞州 5張選舉人票
北卡羅萊納州 15張選舉人票、搖擺州
俄亥俄州 18張選舉人票、搖擺州

本港時間早上9時正

緬因州 4張選舉人票
新罕布什爾州 4張選舉人票
麻省 11張選舉人票
羅德島州 4張選舉人票
康乃狄克州 7張選舉人票
新澤西州 14張選舉人票
德拉瓦州 3張選舉人票
馬里蘭州 10張選舉人票
華盛頓特區 3張選舉人票
賓夕凡尼亞州 20張選舉人票、搖擺州
佛羅里達州 29張選舉人票、搖擺州
田納西州 11張選舉人票
阿拉巴馬州 9張選舉人票
密西西比州 6張選舉人票
伊利諾州 20張選舉人票
密蘇里州 10張選舉人票
奧克拉何馬州 7張選舉人票

本港時間早上9時30分

阿肯色州 6張選舉人票

本港時間早上10時正

紐約州 29張選舉人票
密西根州 16張選舉人票、搖擺州
堪薩斯州 6張選舉人票
威斯康辛州 10張選舉人票、搖擺州
明尼蘇達州 10張選舉人票、搖擺州
科羅拉多州 9張選舉人票
路易斯安納州 8張選舉人票
德州 38張選舉人票、搖擺州
亞利桑那州 11張選舉人票、搖擺州
新墨西哥州 5張選舉人票
內布拉斯加州 5張選舉人票
南達科他州 3張選舉人票
懷俄明州 3張選舉人票

本港時間早上11時正

愛荷華州 6張選舉人票、搖擺州
蒙特拿州 3張選舉人票
猶他州 6張選舉人票
內華達州 6張選舉人票、搖擺州

本港時間早上11時正

北達科他州 3張選舉人票
愛達荷州 4張選舉人票
華盛頓州 12張選舉人票
奧勒岡州 7張選舉人票
加州 55張選舉人票

本港時間下午1時至2時

夏威夷州 4張選舉人票
阿拉斯加州 3張選舉人票

 

撰文 : 林展鋒

選舉 特朗普 墨西哥 夏威夷 阿拉斯加 德島 紐約 華盛頓特區 加利福尼亞 蘭州

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