【螞蟻IPO】螞蟻IPO煞停 認購資金回籠　買iBond最搶手？

螞蟻集團上市突然煞停，明日IPO資金亦會回籠，股民突然間了焦點，又蝕了孖展利息及手續費，該如何是好？原本與螞蟻撞期認購的iBond，將會在周四截止認購，相信不少散戶也會考慮把資金轉過來抽iBond。

新一期iBond將於11月5日（星期四）下午2時截止認購，申請者只要持有效香港身份證（不一定要三粒星！），便可透過20間配售銀行、證券經紀或中央結算公司，以親身、網上或電話向銀行認購。要留意，iBond認購不接受重複申請！

【iBond 2020】iBond周四下午截止認購 一文睇清認購3大注意事項 要留意豁免哪些手續費？詳情請按【見下頁】

新一批iBond最大亮點，是最低息率保證由過往的1厘，提升至2厘。投資者持有每手1萬元的iBond，每年將保證獲派200元利息。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

市場估計，iBond首日掛牌，料會有4%至5%的升幅，由於大部份銀行及券商今次均豁免了手續費、認購費甚至孖展利息，故一手iBond實際可賺400至500元，若分到最多3手的話，分分鐘首日有逾千元的進帳，或可補貼一下抽螞蟻的孖展利息。

【iBond認購攻略】林本利：iBond一定要去買 揸3年或即日沽也有賺 詳情請按【見下頁】

若投資者嫌iBond回報太低，其實現時亦有幾隻新股在招股中，包括養豬業的天兆豬業（新上市編號：01248）、從事紡織的亞東集團(新上市編號：01795)及從事房地產的祥生控股(新上市編號：02599)，不過近期上市的新股破底情況不罕見，如昨日（3日）上市的藥明巨諾（02126）便潛水7.6%，要小心賠了夫人又折兵。

本周招股的新股詳情：

股份 業務 招股價(元) 入場費(元) 招股日期 掛牌日期 天兆豬業(01248) 農業 26-38.8 7,838 29/10-6/11 16/11 亞東集團(01795) 紡織 0.84-1.08 3,273 30/10-6/11 18/11 祥生控股(02599) 房地產 4.8-6.2 6,262 30/10-11/11 18/11

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明