  • 22°C
香港時間 : 20201104日 (三) 01:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻IPO】螞蟻IPO煞停 認購資金回籠　買iBond最搶手？

股樓投資 00:57 2020/11/04

分享：

螞蟻集團上市突然煞停，明日IPO資金亦會回籠，股民突然間了焦點，又蝕了孖展利息及手續費，該如何是好？原本與螞蟻撞期認購的iBond，將會在周四截止認購，相信不少散戶也會考慮把資金轉過來抽iBond。

新一期iBond將於11月5日（星期四）下午2時截止認購，申請者只要持有效香港身份證（不一定要三粒星！），便可透過20間配售銀行、證券經紀或中央結算公司，以親身、網上或電話向銀行認購。要留意，iBond認購不接受重複申請！

【iBond 2020】iBond周四下午截止認購　一文睇清認購3大注意事項　要留意豁免哪些手續費？詳情請按【見下頁

新一批iBond最大亮點，是最低息率保證由過往的1厘，提升至2厘。投資者持有每手1萬元的iBond，每年將保證獲派200元利息。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

市場估計，iBond首日掛牌，料會有4%至5%的升幅，由於大部份銀行及券商今次均豁免了手續費、認購費甚至孖展利息，故一手iBond實際可賺400至500元，若分到最多3手的話，分分鐘首日有逾千元的進帳，或可補貼一下抽螞蟻的孖展利息。

【iBond認購攻略】林本利：iBond一定要去買　揸3年或即日沽也有賺 詳情請按【見下頁

若投資者嫌iBond回報太低，其實現時亦有幾隻新股在招股中，包括養豬業的天兆豬業（新上市編號：01248）、從事紡織的亞東集團(新上市編號：01795)及從事房地產的祥生控股(新上市編號：02599)，不過近期上市的新股破底情況不罕見，如昨日（3日）上市的藥明巨諾（02126）便潛水7.6%，要小心賠了夫人又折兵。

本周招股的新股詳情：

股份 業務 招股價(元) 入場費(元) 招股日期 掛牌日期
天兆豬業(01248) 農業 26-38.8 7,838 29/10-6/11 16/11
亞東集團(01795) 紡織 0.84-1.08 3,273 30/10-6/11 18/11
祥生控股(02599) 房地產 4.8-6.2 6,262 30/10-11/11 18/11

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

 

上一篇文章

【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團上市夢碎 借孖展認購的要蝕幾多？

下一篇文章

【美國大選】特朗普隨時翻盤　一文掌握各州開票時間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【美國大選】全球百億下注大選 拜登賠率仍大熱　最後階段賭注追買特朗普
【美國大選】全球百億下注大選 拜登賠率仍大熱　最後階段賭注追買特朗普
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會