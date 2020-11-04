【開市9點半】股市「瘋狂星期三」　螞蟻上市觸礁陰霾料蓋美總統大選

（1）今日可謂「瘋狂星期三」，除了本身已有極受外界關注的美國總統大選外，螞蟻集團「A+H」上市昨晚（3日）更突然遭煞停，事件今日勢蓋過大選格局成市場焦點。市場料今日開始逐步反映螞蟻集團上市觸礁的影響，究竟螞蟻集團無法掛牌的影響，以至各界反應為何？本網列出多條與螞蟻集團掛牌有關的新聞，助外界了解更多。

即睇開市9點半重點：

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【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團中港AH股齊暫緩上市 螞蟻：對投資者深表歉意、會妥善處理後續工作（不斷更新）

（2）螞蟻集團上市受阻，散戶最關注的非IPO退款安排莫屬。綜合各券商說法，認購本金將退回，但孖展利息開支，則料無法退回。

【螞蟻退款】證券界料螞蟻將退款、孖展利息難退 散戶4700億孖展蝕息幾多？

（3）據螞蟻集團在上交所及港交所的公告，均指出由於螞蟻集團實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談，及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得螞蟻集團不符合相關發行上市條件，或者信息披露要求，因此決定暫緩螞蟻AH股上市。

【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼 觸發螞蟻集團中港上市急煞停？

（4）螞蟻上市觸礁，同系阿里巴巴（09988、美：BABA）自然首當其衝，而除了阿里巴巴外，還有甚麼股份有機會受累呢？

【螞蟻上市】螞蟻集團「A+H」上市急煞停 有咩股份受累？

（5）螞蟻「A+H」上市觸礁可謂震撼彈，螞蟻集團主要股東阿里巴巴 （09988） （美：BABA）股價亦旋即受累急挫。

【螞蟻上市觸礁】震撼彈驚現！螞蟻集團AH暫緩 阿里巴巴美股開市即插近9% 阿里：積極配合和擁抱監管（第二版）

（6）美國總統大選結果今日或見眉目，貝萊德（BlackRock）料美國將掀「藍色浪潮」（Blue wave），因此將亞洲（不包括日本）股票市場評級，由「中性」調高至「增持」，新興市場股票評級亦由「減持」上調至「增持」。

【美國大選】貝萊德料出現「藍色浪潮」 上調亞洲及新興市場股票評級

（7）螞蟻上市觸礁勢打擊新股市場氣氛，而已在美國上市的教育股新東方 （新上市編號：09901） （美：EDU） 在港第二上市的發行價1190元，亦較美股折讓。

【新股IPO】新東方9901發行價定為1190元 較美股收市價折讓4.8%

（8）日資行大和料藍籌股或見調動，指醫藥股首選為中生製藥 （01177） 、大市值的生科股首選為信達生物 （01801） ，兩股均予「買入」評級，更認為信達生物可取代石藥集團 （01093） 的藍籌地位。

【生物科技股】信達生物有望取代石藥成藍籌股？ 大和：創新能力為生科股中最強

（9）有媒體報道，美國可口可樂公司和蒙牛 （02319） 成立了合資公司，取名「可牛了」。

可口可樂夥蒙牛攻內地乳製品行業 組合資公司「可牛了」

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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