【美國大選】票數較多未必勝選　大選開票觀戰指南

美國總統大選投票日於周二（3日）舉行，預計投票結果將於本港時間周三（4日）起陸續公布。美國作為聯邦制國家，其選舉制度別樹一格，究竟在觀賞這場世紀大戰時，有甚麼東西需要留意？

指南一、美國總統如何產生？

美國的採用名為「選舉人團」的間接選舉方式，民眾投票看似是投給總統候選人，其實是投給該州的選舉人。美國50個州份加上哥倫比亞地區合共由538名選舉人，每個選舉人代表一張「選舉人票」，而獲得超過半數選舉人票（270票）的候選人即可獲勝。

「選舉人團」制度最特殊之處在於，除了緬因州和內布拉斯加州外，全美有48個州份採取「贏家通吃」（winner-take-all）的原則，即贏得最多民選票的侯選人，可獲得該州所有選舉人票，而每個州分的所獲得選舉人票，則按每州的人數來決定。

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指南二、甚麼是搖擺州分？

在「贏家通吃」的制度下，候選人要在每個州分獲得大多數選民支持，才可奪下該州分的選舉人票。過往的選舉歷史上，由於每個州分的人口結構、學歷、經濟不同，它們會投票時會偏向某一個政黨，例如坐擁55張選舉人票的加州，便是傳統的「藍營」即民主黨票倉，而較多農民的田納西州，則是共和黨的票倉。

不過，並非每個州分都鐵定支持某個政黨，部份州分會時以支持民主黨，亦有機會傾向共和黨，這也是所謂的搖擺州分。由於兩黨都不能單靠各自的票倉穩奪總統之位，因此得到搖擺州分支持就很重要，甚至可以說搖擺州才是決定勝選的關鍵。

歷史上較重要的搖擺州分便包括亞利桑那州、佛羅里達州、愛荷華州、密西根州、北卡羅萊納州、俄亥俄州、賓夕凡尼亞州、威斯康辛州，當中佛羅里達州擁有29張選舉人票，為搖擺州分之最。

指南三、參眾兩院改選

今屆大選除了選出下屆總統外，亦會改選參眾兩院部份議席，其中眾議院任期為兩年，今次將會改選所有議席，參議院每屆任期6年，今年將會改選當中三分之一、合共35個議席。

由於現時共和黨在參議院有較多議席，如民主黨在今次改選中奪取多9個席位，便可成為參議院的第一大黨，加上拜登當選後，行政、立法機構將全由民主黨控制，令民主黨的政策更易推行。