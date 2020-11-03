【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團6688突然暫緩 上交所和港交所這樣回應

螞蟻集團（新上市編號：06688）突然暫緩上市怎麼辦？難道是有跡可尋？管理層被約談確實成關鍵！

上交所率先公布螞蟻Ａ股將暫緩上市，其表示螞蟻集團原申請於2020年11月5日在上海證券交易所科創板上市。近日，發生公司實際控制人及董事長、總經理被有關部門聯合進行監管約談，公司也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項。

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該重大事項可能導致公司不符合發行上市條件或者信息披露要求。根據《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》第二十六條和《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十條等規定，並徵詢保薦機構的意見，上交所決定暫緩公司上市，公司及保薦人應當依照規定作出公告，說明重大事項相關情況及公司將暫緩上市。上交所將與公司及保薦人保持溝通。

至於港交所則表示，不評論個別上市申請或發行人，指香港仍然是亞洲首屈一指的國際IPO市場，香港交易所今年已經歡迎超過120家公司上市。中概股回歸、區域及本地的上市申請仍然活躍。期待並歡迎亞洲及國際的發行人及投資者參與市場。

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記者：張以正