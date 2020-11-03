  • 23°C
香港時間 : 20201104日 (三) 00:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團6688突然暫緩 上交所和港交所這樣回應

股樓投資 22:54 2020/11/03

分享：

螞蟻集團（新上市編號：06688）突然暫緩上市怎麼辦？難道是有跡可尋？管理層被約談確實成關鍵！

上交所率先公布螞蟻Ａ股將暫緩上市，其表示螞蟻集團原申請於2020年11月5日在上海證券交易所科創板上市。近日，發生公司實際控制人及董事長、總經理被有關部門聯合進行監管約談，公司也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項。

螞蟻集團上市前夕AH股先後煞停　阿里巴巴ADS失守300大關，想知詳情請按：【下一頁】

    點擊圖片放大
    +9
    +8
  •  

該重大事項可能導致公司不符合發行上市條件或者信息披露要求。根據《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》第二十六條和《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十條等規定，並徵詢保薦機構的意見，上交所決定暫緩公司上市，公司及保薦人應當依照規定作出公告，說明重大事項相關情況及公司將暫緩上市。上交所將與公司及保薦人保持溝通。

至於港交所則表示，不評論個別上市申請或發行人，指香港仍然是亞洲首屈一指的國際IPO市場，香港交易所今年已經歡迎超過120家公司上市。中概股回歸、區域及本地的上市申請仍然活躍。期待並歡迎亞洲及國際的發行人及投資者參與市場。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

上一篇文章

【美國大選】票數較多未必勝選　大選開票觀戰指南

下一篇文章

【螞蟻IPO】螞蟻集團上市前夕AH股先後煞停　阿里巴巴ADS失守300大關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美國大選】全球百億下注大選 拜登賠率仍大熱　最後階段賭注追買特朗普
【美國大選】全球百億下注大選 拜登賠率仍大熱　最後階段賭注追買特朗普
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會