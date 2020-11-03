【螞蟻上市觸礁】港滙曾轉弱20點子　金管局：資金來往進出很正常　銀行體系穩健

▲ 螞蟻集團暫緩上市，港滙亦立即轉弱。

歷來最大型新股、凍資超過1.5萬億元的螞蟻集團 （新上市編號：06688） ，距正式掛牌2日突被上交所剎停上市。除母企阿里巴巴 （09988） 股價受壓，港滙亦即時轉弱，最新報7.7516。

受中概股回流及螞蟻集團上市帶動，港滙近月一直貼近7.75強方兌換保證水平，香港銀行體系結餘創歷來新高。而螞蟻暫緩上市消息一出，港滙立即轉弱，最弱曾見7.7520，現最新報7.7516。

螞蟻集團中港AH股齊暫緩上市，即看實時消息【下一頁】

金管局：資金來往進出屬正常 港銀行體系穩健

金管局發言人回應時指，香港作為國際金融中心，資金來往進出是很正常的。金管局多年來在金融及銀行體系建立了強大的緩衝和抗震能力，銀行體系非常穩健，流動性充裕。發言人續指，有信心和能力維護香港的貨幣和金融體系穩定。

財資界：對港滙肯定有短期影響 料轉弱至7.755水平

東亞銀行 （00023） 高級外滙市場策略師葉澤恆表示，螞蟻上市進程暫停對港滙會有短期影響，但若然市場預期螞蟻暫緩招股的時間不是太長，資金有可能繼續泊在香港，而且明年應該繼續有大型中概股回流，估計資金會先觀望再部署。

螞蟻上市前夕，馬雲等高層被約見【下一頁】

他續指，港滙最近最低曾見約7.7550水平，並非很弱的情況，「相信情況仍然可控」。

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編輯：趙穎妍