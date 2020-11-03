【螞蟻退款】證券界料螞蟻將退款、孖展利息難退　散戶4700億孖展蝕息幾多？

▲ 證券界料螞蟻將退款、孖展利息難退 散戶4700億孖展蝕息幾多？

螞蟻集團AH股上市齊暫緩。對於螞蟻上市煞停，證監會表示，其關注點是公開發售和所有有關事項（包括任何延期及認購金額的退款事宜）都是以公平、適時和有秩序的方式進行。耀才集團執行董事兼行政總裁許繹彬表示，螞蟻集團現時A股及H股同時暫緩上市，如今H股宣佈擱置上市，事件將如百威 （01876） 的翻版，稍後會展開退還本金的安排，至於散戶的孖展利息開支，應該有可能會繼續支付有關的孖展利息，無法退回。

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信誠證券聯席董事張智威表示，螞蟻集團AH股上市暫緩，投資者的利息及手續費將無法退回，由於今次涉及的凍資銀碼達1.3萬億元，保留估計利息開支達2億元，令投資者蒙受損失，「係會慘啲」。他又指，螞蟻集團何時再上市難料，但相信再上市時的估值難以訂太高，由於是次令部份投資者的憧憬「好似一盤冷水淋落黎」，料將來對螞蟻集團的熱情將會減退。

綜合銀行、券商界消息，螞蟻集團在香港公開發售部分錄得約4700億元孖展認購，當中借出約1000億元的中銀 （02388） 、1500億元滙豐提供特低利息，年息不足1厘，因客而異。粗略估算，以8日計息期，在兩大銀行孖展認購客戶料白付3900萬元。

券商界孖展息普遍約4厘，以2200億元孖展認購額，在券商認購的投資者白花約1.93億元。總括而言，粗略計香港投資者合計白付2.3億元。

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