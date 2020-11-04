【螞蟻退款】螞蟻退款手續費、孖展息點計？　一文看清券商安排（不斷更新）

▲ 富途今早率先宣布免手續費及融資利息，另外不少亦將孖展利息調低或減少計息日數，對全港155萬認購螞蟻集團的股民來說算是不幸中的大幸。

螞蟻集團AH股上市齊暫緩，不少投資者大失預算。對於螞蟻上市煞停，證監會表示，其關注點是公開發售和所有有關事項（包括任何延期及認購金額的退款事宜）都是以公平、適時和有秩序的方式進行。富途今早率先宣布免手續費及融資利息，另外不少亦將孖展利息調低或減少計息日數，對全港155萬認購螞蟻集團的股民來說算是不幸中的大幸。

富途免手續費及融資利息

不過，富途證券今早表示，決定免除所有參與螞蟻IPO認購客户的認購手續費和全部銀行融資利息，與此相關的成本均由富途承擔。相關費用的退還方式和時間，會進一步通知。富途證券是借出最多孖展的券商之一，該行此前宣布錄得317.8億元孖展認購，合共錄得481億元認購螞蟻，涉及20.6萬名客戶。以富途孖展息3.98%計，孖展利息料涉2426萬元。惟值得留意，富途的孖展息率遠高於部分銀行提供的0.4%。

輝立：利息只計5日，手續費照收

漲樂全球通：統一按2.5%利率收費

泰國際旗下漲樂全球通App表示，取消原本3.9%利率的收費，將統一按照2.5%利率收取本次螞蟻融資打新利息。華泰國際是次預備約350億港元資金，提供最多33倍打新融資杠桿。以孖展息2.5%計，孖展利息料涉1678萬元。

華泰國際漲樂全球通負責人朱亞莉表示，此次螞蟻暫緩上市，波及一眾投資者，漲樂全球通以投資者利益為依歸，願與廣大投資者站在一起，共擔損失。

復星恒利證券：統一按2.5%利率收費，取消現金認購費

復星恒利證券表示，現取消原新股融資利率2.88%的收費，將統一按利率2.5%收取，並取消現金認購費。相關費用先收後返，具體退款時間將根據港交所的退款安排進行。

恒大證券：率先退還逾千名客戶認購費

恒大證券指，將盡最大努力減少新股客戶損失，決定退還所有於恒大證券認購螞蟻港股IPO的認購手續費。

廣發香港：統一按2.28%利率收費，取消現金認購費

廣發香港公布，將一律按2.28%計算，金額不設上限，亦免除認購費用。

方德證券：決定退還全部認購手續費和銀行融資利息

螞蟻集團公布退款安排 最快周三退款，詳情可見【下一頁】

一文看清螞蟻集團中港AH股暫緩上市最新進展，詳情看【下一頁】

信誠證券聯席董事張智威表示，螞蟻集團何時再上市難料，但相信再上市時的估值難以訂太高，由於是次令部份投資者的憧憬「好似一盤冷水淋落黎」，料將來對螞蟻集團的熱情將會減退。

綜合銀行、券商界消息，螞蟻集團在香港公開發售部分錄得約4700億元孖展認購，當中借出約1000億元的中銀 （02388） 、1500億元滙豐提供特低利息，年息不足1厘，因客而異。粗略估算，以8日計息期，在兩大銀行孖展認購客戶料白付3900萬元。

券商界孖展息普遍約4厘，以2200億元孖展認購額，券商孖展息料達1.93億元。

按此查看各界回應

▼ 點擊圖片放大 +2

相關文章：【螞蟻上市】上交所科創板網站 立即刪除螞蟻上市頁面

【螞蟻上市】震撼彈驚現！螞蟻集團「A+H」暫緩 阿里巴巴ADS股價盤前急瀉約一成 阿里回應：「積極配合和擁抱監管」（更新第二版）

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編緝：謝卓榮、吳敏芳