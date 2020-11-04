【螞蟻退款】螞蟻今日及周五分批退款　手續費、孖展息點計？一文看清銀行券商安排（不斷更新）

▲ 富途今早率先宣布免手續費及融資利息，另外不少亦將孖展利息調低或減少計息日數，對全港155萬認購螞蟻集團的股民來說算是不幸中的大幸。

螞蟻集團AH股上市齊暫緩，令逾155萬認購螞蟻H股IPO的投資者大失預算。對於螞蟻上市煞停，證監會表示，其關注點是公開發售和所有有關事項（包括任何延期及認購金額的退款事宜）都是以公平、適時和有秩序的方式進行。螞蟻集團周三早上公布，螞蟻H股上市認購款項會在今日及周五分兩批退款。

證券界曾料孖展認購利息難以退款，富途等券商、銀行先後宣布免手續費及融資利息，但未確認免除方式，另外不少券商也將孖展利息調低或減少計息日數，券商銀行變相「自掏荷包」分擔利息支出。

免收孖展息或全數回贈孖展息券商

富途免手續費及融資利息 方式待定

富途表示，決定免除所有參與螞蟻IPO認購客户的認購手續費和全部銀行融資利息，相關成本由富途承擔，退還方式和時間會進一步通知客戶。

富途證券是借出最多孖展的券商之一，該行此前宣布錄得317.8億元孖展認購，合共錄得481億元認購螞蟻，涉及20.6萬名客戶。以富途孖展息3.98%計，孖展利息料涉2426萬元。

耀才：周五或之前退回認購費、利息與手續費

耀才證券表示，是次以孖展認購螞蟻的客戶所產生利息開支及手續費，全數以現金方式回贈給客戶，損失由耀才全力承擔。耀才指，將於周五（11月6日）或之前，認購退款將全數退回予相關客戶，相關的利息與手續費亦全數以現金方式回贈予相關客戶。

耀才又指，希望證監會為投資者主持公道，要求該上市公司必須以「實報實銷」的方式賠償一眾投資者已支付的孖展利息，以挽回國際投資者的信心，以鞏固香港國際金融中心的聲譽及形象。

大新銀行：全數退回孖展利息及認購費

大新銀行指考慮到是次事件對客戶的影響，宣布向認購該新股的客戶全數退回有關的新股認購貸款利息及認購手續費。有關費用將以先收後回方式處理。

招商永隆：豁免新股貸款利息

招商永隆表示，早前已豁免認購螞蟻集團電子渠道的新股手續費，現決定豁免經該行認購螞蟻集團客戶的全部新股貸款利息，會在網站和應用程式向客戶交代退還安排。

華盛証券：免手續費和融資利息 發放50元螞蟻集團現金認購優惠券

華盛証券表示，決定免除所有認購客戶的認購手續費和銀行融資利息，由此產生的相關成本均由華盛証券承擔。具體費用的退還方式和時間，將進一步通知。



華盛又指，將為本次參與認購螞蟻集團客戶額外發放50元螞蟻集團現金認購優惠券（有效期6個月，可抵扣螞蟻現金認購手續費，供螞蟻重新上市之用），具體發放時間和使用細節請留意通知。

天風國際：免手續費和融資利息

天風國際表示，螞蟻集團暫緩上市，因港股IPO認購手續費及融資利息通常不可退還，為幫助客戶減少損失，天風國際決定免除所有於天風國際參與認購螞蟻集團IPO客戶的認購手續費和融資利息。

艾德證券期貨：手續費、孖展息全數退款

艾德證券期貨宣布，螞蟻暫緩上市，不論以現金或孖展認購均可獲得全數退款，手續費及孖展利息全免，所有成本由艾德證券期貨承擔。退款程序預計於11月6日或之前完成。

一盈證券：退還認購費及融資利息

一盈證券表示，決定對國際配售客戶全部不收取任何費用，對全部公開認購的客戶退還手續費及融資利息，有關退款將陸續安排未入客戶帳戶。

方德證券：決定退還全部認購手續費和孖展利息

減收孖展息或按原先安排收息券商

時富金融：孖展統一以2.5%計，免認購費另送50元現金券

時富金融將豁免認購手續費，並統一按2.5%收取融資利率，將以現金方式退回至申請帳戶，退款將分別於4日及6日分兩日執行。另外，時富金融將向參與認購螞蟻集團客戶額外送50元現金券，具體發放時間和使用細節將稍後公佈。

輝立：利息只計5日，手續費照收

老虎證券：退還手續費 融資利率減免1% 贈30天免佣卡

老虎證券指，全數退還螞蟻集團打新申購手續費100元，所有打新螞蟻的客戶實際融資利率減免1%，額外贈予所有打新螞蟻的用戶一張30天免佣卡。

華泰國際：統一按2.5%利率收費

華泰國際旗下漲樂全球通App表示，取消原本3.9%利率的收費，將統一按照2.5%利率收取本次螞蟻融資打新利息。華泰國際是次預備約350億港元資金，提供最多33倍打新融資杠桿。以孖展息2.5%計，孖展利息料涉1678萬元。

復星恒利證券：統一按2.5%利率收費，取消現金認購費

復星恒利證券表示，現取消原新股融資利率2.88%的收費，將統一按利率2.5%收取，並取消現金認購費。相關費用先收後返，具體退款時間將根據港交所的退款安排進行。

恒大證券：率先退還逾千名客戶認購費

恒大證券指，將盡最大努力減少新股客戶損失，決定退還所有於恒大證券認購螞蟻港股IPO的認購手續費。

廣發香港：統一按2.28%利率收費，取消現金認購費

廣發香港公布，將一律按2.28%計算，金額不設上限，亦免除認購費用。

中原證券：孖展息劃一2%收費，退還認購費

中原證券表示，孖展息一律按2%計算，金額不設上限，免除所有相關認購費；所有退款或扣減，將於周五完成。

英皇證券：尊貴客戶孖展息有特別安排 下次再認購免手續費

英皇證券表示，普通客戶孖展息未能安排退回，尊貴客戶孖展息將有特別安排，同時退回所有客戶認購手續費。經英皇認購螞蟻IPO的客戶，下次再認購可獲優先安排認購額度，屆時亦會豁免手續費。

螞蟻集團公布退款安排 最快周三退款，詳情可見【下一頁】

一文看清螞蟻集團中港AH股暫緩上市最新進展，詳情看【下一頁】

信誠證券聯席董事張智威表示，螞蟻集團何時再上市難料，但相信再上市時的估值難以訂太高，由於是次令部份投資者的憧憬「好似一盤冷水淋落黎」，料將來對螞蟻集團的熱情將會減退。

綜合銀行、券商界消息，螞蟻集團在香港公開發售部分錄得約4700億元孖展認購，當中借出約1000億元的中銀 （02388） 、1500億元滙豐提供特低利息，年息不足1厘，因客而異。粗略估算，以8日計息期，在兩大銀行孖展認購客戶料白付3900萬元。

另外，券商界孖展息普遍約4厘，以2200億元孖展認購額，券商孖展息原先收費料達1.93億元。

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編緝：謝卓榮、吳敏芳、袁諾曦