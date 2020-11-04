【螞蟻退款】螞蟻今日及周五分批退款　手續費、孖展息點計？一文看清券商安排（不斷更新）

▲ 富途今早率先宣布免手續費及融資利息，另外不少亦將孖展利息調低或減少計息日數，對全港155萬認購螞蟻集團的股民來說算是不幸中的大幸。

螞蟻集團AH股上市齊暫緩，令逾155萬認購螞蟻H股IPO的投資者大失預算。對於螞蟻上市煞停，證監會表示，其關注點是公開發售和所有有關事項（包括任何延期及認購金額的退款事宜）都是以公平、適時和有秩序的方式進行。螞蟻集團周三早上公布，螞蟻H股上市認購款項會在今日及周五分兩批退款。

證券界曾料孖展認購利息難以退款，富途等券商、銀行先後宣布免手續費及融資利息，但未確認免除方式，另外不少券商也將孖展利息調低或減少計息日數，券商銀行變相「自掏荷包」分擔利息支出。

免收孖展息或全數回贈孖展息券商

富途免手續費及融資利息 方式待定

富途表示，決定免除所有參與螞蟻IPO認購客户的認購手續費和全部銀行融資利息，相關成本由富途承擔，退還方式和時間會進一步通知客戶。

富途證券是借出最多孖展的券商之一，該行此前宣布錄得317.8億元孖展認購，合共錄得481億元認購螞蟻，涉及20.6萬名客戶。以富途孖展息3.98%計，孖展利息料涉2426萬元。

耀才：周五或之前退回認購費、利息與手續費

耀才證券表示，是次以孖展認購螞蟻的客戶所產生利息開支及手續費，全數以現金方式回贈給客戶，損失由耀才全力承擔。耀才指，將於周五（11月6日）或之前，認購退款將全數退回予相關客戶，相關的利息與手續費亦全數以現金方式回贈予相關客戶。

耀才又指，希望證監會為投資者主持公道，要求該上市公司必須以「實報實銷」的方式賠償一眾投資者已支付的孖展利息，以挽回國際投資者的信心，以鞏固香港國際金融中心的聲譽及形象。

招商永隆：豁免新股貸款利息

招商永隆表示，早前已豁免認購螞蟻集團電子渠道的新股手續費，現決定豁免經該行認購螞蟻集團客戶的全部新股貸款利息，會在網站和應用程式向客戶交代退還安排。

華盛証券：免手續費和融資利息 發放50元螞蟻集團現金認購優惠券

華盛証券表示，決定免除所有認購客戶的認購手續費和銀行融資利息，由此產生的相關成本均由華盛証券承擔。具體費用的退還方式和時間，將進一步通知。



華盛又指，將為本次參與認購螞蟻集團客戶額外發放50元螞蟻集團現金認購優惠券（有效期6個月，可抵扣螞蟻現金認購手續費，供螞蟻重新上市之用），具體發放時間和使用細節請留意通知。

天風國際：免手續費和融資利息

天風國際表示，螞蟻集團暫緩上市，因港股IPO認購手續費及融資利息通常不可退還，為幫助客戶減少損失，天風國際決定免除所有於天風國際參與認購螞蟻集團IPO客戶的認購手續費和融資利息。

艾德證券期貨：手續費、孖展息全數退款

艾德證券期貨宣布，螞蟻暫緩上市，不論以現金或孖展認購均可獲得全數退款，手續費及孖展利息全免，所有成本由艾德證券期貨承擔。退款程序預計於11月6日或之前完成。

一盈證券：退還認購費及融資利息

一盈證券表示，決定對國際配售客戶全部不收取任何費用，對全部公開認購的客戶退還手續費及融資利息，有關退款將陸續安排未入客戶帳戶。

減收孖展息或按原先安排收息券商

輝立：利息只計5日，手續費照收

老虎證券：退還手續費 融資利率減免1% 贈30天免佣卡

老虎證券指，全數退還螞蟻集團打新申購手續費100元，所有打新螞蟻的客戶實際融資利率減免1%，額外贈予所有打新螞蟻的用戶一張30天免佣卡。

華泰國際：統一按2.5%利率收費

華泰國際旗下漲樂全球通App表示，取消原本3.9%利率的收費，將統一按照2.5%利率收取本次螞蟻融資打新利息。華泰國際是次預備約350億港元資金，提供最多33倍打新融資杠桿。以孖展息2.5%計，孖展利息料涉1678萬元。

復星恒利證券：統一按2.5%利率收費，取消現金認購費

復星恒利證券表示，現取消原新股融資利率2.88%的收費，將統一按利率2.5%收取，並取消現金認購費。相關費用先收後返，具體退款時間將根據港交所的退款安排進行。

恒大證券：率先退還逾千名客戶認購費

恒大證券指，將盡最大努力減少新股客戶損失，決定退還所有於恒大證券認購螞蟻港股IPO的認購手續費。

廣發香港：統一按2.28%利率收費，取消現金認購費

廣發香港公布，將一律按2.28%計算，金額不設上限，亦免除認購費用。

方德證券：決定退還全部認購手續費和銀行融資利息

螞蟻集團公布退款安排 最快周三退款，詳情可見【下一頁】

一文看清螞蟻集團中港AH股暫緩上市最新進展，詳情看【下一頁】

信誠證券聯席董事張智威表示，螞蟻集團何時再上市難料，但相信再上市時的估值難以訂太高，由於是次令部份投資者的憧憬「好似一盤冷水淋落黎」，料將來對螞蟻集團的熱情將會減退。

綜合銀行、券商界消息，螞蟻集團在香港公開發售部分錄得約4700億元孖展認購，當中借出約1000億元的中銀 （02388） 、1500億元滙豐提供特低利息，年息不足1厘，因客而異。粗略估算，以8日計息期，在兩大銀行孖展認購客戶料白付3900萬元。

另外，券商界孖展息普遍約4厘，以2200億元孖展認購額，券商孖展息原先收費料達1.93億元。

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編緝：謝卓榮、吳敏芳、袁諾曦