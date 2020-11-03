【螞蟻上市】螞蟻集團「A+H」上市暫緩　除了阿里甚麼股份或受累？

▲ 螞蟻上市受到阻力，同系阿里巴巴自然首當其衝

螞蟻集團（A：688688、港：06688）上市一事突然煞停，令市場大感意外。螞蟻上市觸礁，螞蟻集團同系阿里巴巴（09988、美：BABA）自然首當其衝，盤前瀉近一成，而除了阿里巴巴受螞蟻上市煞停一事影響外，還有甚麼股份有機會受累呢？本網在此羅列螞蟻上市煞停潛在受累股，助大家更全面看清。

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港交所

市場原先期待螞蟻上市可激活主板交投，支持港交所 （00388） 交易費用、上市年費，以至吸引更多焦點公司陸續來港掛牌。可是隨著上市一事突然煞停，相關憧憬短期將全數落空，連帶整體港股投資氣氛亦料受到一定打擊。在此背景下，港交所表現自然料受到拖累。

螞蟻原股東

不少上市公司均為螞蟻股東，其中包括中金公司 （03908） 、國壽 （02628） 、太保 （02601） 、人保 （01339） 、新華保險 （01336） 、長和 （00001） 、長實 （01113） 。如果是次上市的阻力愈來愈多，市場或重新估評螞蟻合理估值，不利上述公司持倉價值。

上述公司中，中金持倉最重，達4.61億股螞蟻股權，其後為國壽和太保。至於長和及長實則持有螞蟻境外發行股份，未計入現有螞蟻股權，但當螞蟻正式上市，相關股份會轉換為H股，與現有股東變為同股同權。

騰訊

騰訊 （00700） 早前曾強勢突破600元大關，其中一個炒作因素則是螞蟻上市後，可帶動騰訊旗下金融服務業務的估值向上重估。例如滙豐證券早前推算，若將螞蟻此前的估值打8折，騰訊金融科技業務價值或達2160億美元（約1.7萬億元）。考慮到螞蟻上市暫緩，騰訊股價難免受累。

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券商股

券商料不會退回投資者認購螞蟻的孖展利息，可是螞蟻無法上市下，投資者交易活動勢必減少，在此情況下券商股的交易佣金收入料因而下降，不利股份表現。

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