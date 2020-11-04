【螞蟻IPO煞停】阿里巴巴失守300元大關 消息指螞蟻暫未有重啟上市時間表

螞蟻集團（新上市編號：06688）原定於後日（５日）以A+H形式掛牌，但周三（3日）先後在上交所及港交所發通告，將暫緩上市。

此消息簡直震撼中港兩地股民，連帶阿里巴巴（09988）美股和港股都跌穿300元大關。然後，市場除了「估估吓」螞蟻的不能上市理由，亦開始在揣測何時會重啟上市，外界盛傳螞蟻半年後會重啟上市。不過消息人士透露，管理層並未有任何重啟上市計劃，在日前的會議上更無人提出過。

又或者會將百威亞太（01879）當日暫緩上市作比較，料螞蟻可以很快就捲土重來，惟事實上，今次明顯分別大不同。首先蟻螞今次是以A+H形式上市，涉及範疇更多，而且現在有說是阿里巴巴（09988）創始人馬雲「禍從口出」，故從牌面看已殊不簡單。

螞蟻集團6688突然暫緩 上交所和港交所這樣回應，想知詳情請按：【下一頁】

到底馬雲說了什麼？何故這隻史上最大型IPO會突然暫緩中港兩地上市，現在來看最大原因是昨日（2日），內地四大監管機構中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會和國家外匯管理局共同約談該公司高管，包括螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明， 引發廣泛猜測。

有內地媒體引述投行指，如果有公司在上市期間被監管約談，屬重大事項，應當被要求補充披露，補充披露後可以再上市。

然而，據內地消息指，其實早在10天前阿里巴巴創始人馬雲和中國國家副主席王岐山在同一場合的發言似乎已經為這約談埋下伏筆。

事緣是，馬雲於10月24日在外灘金融會議上公開批評中國金融監管系統，認為創新一定要付出代價，且強調「為未來擔當，不能用昨天的辦法來管未來」。與此同時，他還直接批評「中國金融沒有系統性風險，因為沒有系統」、「中國銀行延續的還是當舖思想，而這種思想是不可能支持未來30年世界發展對金融的需求的。」

要知道，馬雲道出如此具爭議性的發言前，王岐山才以視頻方式在該會議上對中國金融體系提出看法，稱近年來金融新技術廣泛應用，新業態層出不窮，在提高效率帶來便利的同時也使得金融風險不斷放大。如此被「落面」，若真是此因由馬雲被約談，絕非無道理。

馬雲金句惹的「禍」？

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螞蟻表示，公司在今天（3日）接獲中國內地相關監管機構的通知，由於公司實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得公司不符合相關發行上市條件，或者信息披露要求，因此決定暫緩公司的A股於科創版上市。

阿里巴巴集團發言人表示，「我們會和螞蟻集團一起，積極的配合和擁抱監管，我們相信螞蟻的同學，有這個信心，也有這個能力把工作落實好。社會希望我們更好，我們也必須用一如既往的努力實現和超越社會的期望，這是我們這群人的責任。」

另一方面，市民最擔心當然是退款問題，尤其很多人都是借孖展認購螞蟻，以搏得分派更多手數。螞蟻集團現階段只宣布暫緩A股上市計劃，H股亦隨即暫緩，相信是交易所與監管機構會研究若只得H股繼續上市而A股暫緩上市，會出現對投資者不公的情況。倘若H股最終宣佈擱置上市，事件將如百威的翻版，稍後會展開退還本金的安排，至於散戶的孖展利息開支，應該有可能會繼續支付有關的孖展利息，無法退回。

至於Ａ股方面，獲配發螞蟻A股的合資格散戶及機構投資者已於周一（2日），按最終確定的發行價68.8元人民幣與獲配數量，繳納認購資金及相應新股配售經紀佣金，換句話說，已繳款的大部分投資者將會隨螞蟻集團A股暫緩上市而暫時「被凍資」。

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記者：張以正