【螞蟻IPO】螞蟻集團上市前夕AH股先後煞停　阿里巴巴ADS失守300大關

螞蟻集團（新上市編號：06688）原定於後日（５日）以A+H形式掛牌，但今晚先後在上交所及港交所發通告，將暫緩上市。

此消息簡直震撼中港兩地股民，連帶阿里巴巴（09988）美股股價亦即時受累，其ADS盤前急跌，失守300美元大關。截至本港時間晚上10時32分，阿里巴巴ADS報283美元。

到底何故這隻史上最大型IPO會突然暫緩中港兩地上市，現在來看最大原因是昨日（2日），內地四大監管機構中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會和國家外匯管理局共同約談該公司高管，包括螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明， 引發廣泛猜測。

螞蟻表示，公司在今天（3日）接獲中國內地相關監管機構的通知，由於公司實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得公司不符合相關發行上市條件，或者信息披露要求，因此決定暫緩公司的A股於科創版上市。

阿里巴巴集團發言人表示，「我們會和螞蟻集團一起，積極的配合和擁抱監管，我們相信螞蟻的同學，有這個信心，也有這個能力把工作落實好。社會希望我們更好，我們也必須用一如既往的努力實現和超越社會的期望，這是我們這群人的責任。」

另一方面，市民最擔心當然是退款問題，尤其很多人都是借孖展認購螞蟻，以搏得分派更多手數。螞蟻集團現階段只宣布暫緩A股上市計劃，H股亦隨即暫緩，相信是交易所與監管機構會研究若只得H股繼續上市而A股暫緩上市，會出現對投資者不公的情況。倘若H股最終宣佈擱置上市，事件將如百威的翻版，稍後會展開退還本金的安排，至於散戶的孖展利息開支，應該有可能會繼續支付有關的孖展利息，無法退回。

至於Ａ股方面，獲配發螞蟻A股的合資格散戶及機構投資者已於周一（2日），按最終確定的發行價68.8元人民幣與獲配數量，繳納認購資金及相應新股配售經紀佣金，換句話說，已繳款的大部分投資者將會隨螞蟻集團A股暫緩上市而暫時「被凍資」。

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記者：張以正