【英國疫情】Burger King以退為進 勸顧客光顧麥當勞

▲ 英國Burger King呼籲顧客光顧對手餐廳，以保障同業生計。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情，英格蘭周四（5日）起封城。疫情重挫餐飲業，不少餐廳掙扎求存，但英國的大型連鎖快餐店Burger King竟以退為進，呼籲顧客光顧麥當勞、肯德基等對手餐廳，原因何在？

英國首相約翰遜早前宣布，英格蘭將在周四（5日）起封城，民眾只可有限度外出，所有酒吧及餐廳一律只可以做外賣，直至下月2日。Burger King在周一（2日）發聲明，以「光顧麥當勞」（Order From Mcdonald's）為題，並於開首表示「我們從來沒想過會請你們做這件事。」（We never thought we'd be asking you to do this……）

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聲明呼籲顧客光顧多間對手餐廳，包括肯德基、Pizza Hut、Subway、Pizza Hut及Five Guys等，呼籲顧客伸出援手，能繼續品嘗美食，不論是於家中叫外賣，或是駕車到店舖光顧都可以，以保障同業生計；又提到，這些餐廳僱用了數以千計的員工，現在十分需要大家的支持。

文末，Burger King幽默地埋下伏筆，暗讃自己一把：

雖然「華堡」(Burger King的招牌食品)永遠是最好，但「巨無霸」(麥當勞招牌食品)亦是不錯的選擇。

（Getting a Whopper is always best, but ordering a Big Mac is also not such a bad thing.）

Burger King並非首次用以退為進的招數。2017年，阿根廷的Burger King為配合麥當勞的籌款活動，決定停售「華堡」一日，並呼籲顧客光顧麥當勞。

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▲ 2017年「A Day Without Whopper」活動，支持麥當勞舉辦的籌款活動。

責任編輯：葉芷樺

