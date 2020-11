【英國疫情】何解Burger King勸顧客光顧麥當勞？

▲ 英國Burger King呼籲顧客光顧對手餐廳,以保障同業生計。

英國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情,英格蘭周四(5日)起封城。疫情重挫餐飲業,不少餐廳掙扎求存。英國大型連鎖快餐店Burger King首當其衝,竟呼籲顧客光顧麥當勞、肯德基等對手餐廳,原因何在?

英國首相約翰遜(Boris Johnson)早前宣布,英格蘭將在周四(5日)起封城,民眾只可有限度外出,所有酒吧及餐廳一律只可以做外賣,直至下月2日。

Burger King周一(2日)發聲明,以「光顧麥當勞」(Order From Mcdonald's)為題,並於開首表示「我們從來沒想過會請你們做這件事。」(We never thought we'd be asking you to do this……)

聲明呼籲顧客光顧多間對手餐廳,包括肯德基、Pizza Hut、Subway、Pizza Hut及Five Guys等,呼籲顧客伸出援手,能繼續品嘗美食,不論是於家中叫外賣,或是駕車到店舖光顧都可以,以保障同業生計;又提到,這些餐廳僱用了數以千計的員工,現在十分需要大家的支持。

文末,Burger King幽默地埋下伏筆,暗讃自己一把:

雖然「華堡」(Burger King的招牌食品)永遠是最好,但「巨無霸」(麥當勞招牌食品)亦是不錯的選擇。 (Getting a Whopper is always best, but ordering a Big Mac is also not such a bad thing.)

Burger King此舉,應是明白唇亡齒寒的道理。

其實在2017年,阿根廷的Burger King為配合麥當勞的籌款活動,決定停售「華堡」一日,並呼籲顧客光顧麥當勞。

▲ 2017年「A Day Without Whopper」活動,支持麥當勞舉辦的籌款活動。

