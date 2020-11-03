【螞蟻上市觸礁】震撼彈驚現！螞蟻集團AH暫緩　阿里巴巴美股開市即插近9%　阿里：積極配合和擁抱監管（第二版）

▲ 阿里巴巴（09988、美：BABA）ADS盤前急跌4.8%，報296美元

螞蟻集團 （06688） （滬：688688）IPO上市驚現震撼彈，上交所晚上突然發布關於暫緩螞蟻集團在A股科創板上市的決定，其後螞蟻集團H股亦暫緩上市。螞蟻集團主要股東阿里巴巴 （09988） （美：BABA）股價旋即受累，阿里巴巴ADS盤前急跌，並失守300美元大關。開市後阿里巴巴ADS繼續走低，截至本港時間周二晚上10時45分，報283.55美元，插8.8%。

圖解螞蟻集團認購情況

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螞蟻「A+H」上市齊齊受阻，投資氣氛轉弱下，阿里巴巴股價短期不排除受一定負面影響。

阿里巴巴發言人回應︰「我們會和螞蟻集團一起，積極的配合和擁抱監管，我們相信螞蟻的同學，有這個信心，也有這個能力把工作落實好。社會希望我們更好，我們也必須用一如既往的努力實現和超越社會的期望，這是我們這群人的責任。」

富達國際基金經理Hyomi Jie分析，當一間企業對整體經濟以至社會的影響力愈來愈高，政府對其之監管亦可能隨之增加，籲投資者需繼續留意監管狀況。但對於螞蟻集團當初招股反應理想，Hyomi Jie指不感意外。

她解釋，螞蟻不但綫上綫下業務強勁，個人信貸評級等多項金融業務亦在國內處領導地位，且純利率高達三成，形容業務表現強勁。

（第二版更新回應）

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