【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　螞蟻：深表歉意、會妥善處理後續工作（不斷更新）

▲ 螞蟻集團中港AH股齊暫緩上市

螞蟻集團 （新上市編號：06688） AH股原訂於周四（5日）同步上市，惟上交所發布關於暫緩螞蟻科技集團（滬：688688）股份有限公司科創板上市的決定，螞蟻集團其後再在聯交所錢布，H股上市也剎停。螞蟻集團AH股上市觸礁，同系阿里巴巴（09988，美：BABA）股價旋即受累，阿里巴巴ADS於美股早段曾跌近一成。

上交所解釋，近日馬雲和螞蟻集團高層被有關部門聯合進行監管約談，公司也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項，該重大事項可能導致公司不符合發行上市條件或信息披露要求。

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【23：36】證監會表示，會關注公開發售和所有有關事項（包括任何延期及認購金額的退款事宜）都是以公平、適時和有秩序的方式進行。



證監會又指，任何有關延遲或取消首次公開招股的決定都是由有關公司在因應當時的情況諮詢其保薦人後而作出，而有關因素有可能是（或有可能不是）與該公司有關。

【22：32】金管局發言人回應螞蟻暫緩兩地上市：香港作為國際金融中心，資金來往進出是很正常的。金管局多年來在金融及銀行體系建立了強大的緩沖和抗震能力，銀行體系非常穩健，流動性充裕。發言人續指，有信心和能力維護香港的貨幣和金融體系穩定。

【22：32】螞蟻集團表示，「對由此給投資者帶來的麻煩，螞蟻集團深表歉意。我們將按照兩地交易所的相關規則，妥善處理好後續工作。」

【22：00】阿里巴巴 （09988） 集團發言人表示︰「我們會和螞蟻集團一起，積極的配合和擁抱監管，我們相信螞蟻的同學，有這個信心，也有這個能力把工作落實好。社會希望我們更好，我們也必須用一如既往的努力實現和超越社會的期望，這是我們這群人的責任。」

螞蟻集團剎停上市，按圖看各界回應

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圖解螞蟻集團認購情況

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【21︰44】港交所就此回應指，今天接獲螞蟻集團通知，其決定暫緩在上海及香港的上市，香港交易所不評論個別上市申請或發行人。港交所又指，香港仍然是亞洲首屈一指的國際IPO市場，今年已經歡迎超過120家公司上市。而中概股回歸、區域及本地的上市申請仍然活躍，港交所期待並歡迎亞洲及國際的發行人及投資者參與港股市場。

【21︰42】螞蟻集團公布，宣佈其今天接獲中國內地相關監管機構的通知，由於公司實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得公司不符合相關發行上市條件，或者信息披露要求，因此決定暫緩本公司的A股於科創版上市。因此，同時進行的H股於香港聯合交易所有限公司主版上市亦將暫緩。公司將盡快公佈有關暫緩H股上市及退回申请股款的進一步詳情。

【21︰32】耀才集團執行董事兼行政總裁許繹彬表示，螞蟻集團現階段只宣布暫緩A股上市計劃，H股是否亦跟隨暫緩，要視乎其公司及包銷的取態，此外，相信交易所與監管機構會研究若只得H股繼續上市而A股暫緩上市，會否出現對投資者不公的可能，所以能否上市仍屬未知之數。若果H股真的暫停上市，事件將如百威 （01876） 的翻版，若一旦證實擱置，稍後會展開退還本金的安排，至於散戶的孖展利息開支，應該有可能會繼續支付有關的孖展利息，無法退回。

【21︰27】針對螞蟻集團H股上市是否推遲問題，港交所 （00388） 表示今晚發公告。

上交所周二（3日）晚上發通告指，近日螞蟻集團實際控制人及董事長，總經理被有關部門聯合進行監管約談，公司也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項。該重大事項可能導致公司不符合發行上市條件或信息披露要求。根據《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》第二十六條和《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十條等規定，並徵詢保薦機構的意見，上交所決定暫緩公司上市。

上交所又指，公司及保薦人應當依照規定作出公告，說明重大事項相關情況及公司將暫緩上市，該所將與公司及保薦人保持溝通。

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