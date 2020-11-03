【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團中港AH股齊暫緩上市　螞蟻集團：深表歉意、會妥善處理後續工作（不斷更新）

▲ 螞蟻集團中港AH股齊暫緩上市

螞蟻集團 （新上市編號：06688） AH股原訂於周四（5日）同步上市，惟上交所發布關於暫緩螞蟻科技集團（滬：688688）股份有限公司科創板上市的決定，H股上市亦剎停。螞蟻集團上交所上市觸礁，同系阿里巴巴（09988，美：BABA）股價旋即受累，阿里巴巴ADS盤前急跌9%。

【22：32】螞蟻集團表示，「對由此給投資者帶來的麻煩，螞蟻集團深表歉意。我們將按照兩地交易所的相關規則，妥善處理好後續工作。」

【22：00】阿里巴巴 （09988） 集團發言人表示︰「我們會和螞蟻集團一起，積極的配合和擁抱監管，我們相信螞蟻的同學，有這個信心，也有這個能力把工作落實好。社會希望我們更好，我們也必須用一如既往的努力實現和超越社會的期望，這是我們這群人的責任。」

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圖解螞蟻集團認購情況

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【21︰44】港交所就此回應指，今天接獲螞蟻集團通知，其決定暫緩在上海及香港的上市，香港交易所不評論個別上市申請或發行人。港交所又指，香港仍然是亞洲首屈一指的國際IPO市場，今年已經歡迎超過120家公司上市。而中概股回歸、區域及本地的上市申請仍然活躍，港交所期待並歡迎亞洲及國際的發行人及投資者參與港股市場。

【21︰42】螞蟻集團公布，宣佈其今天接獲中國內地相關監管機構的通知，由於公司實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得公司不符合相關發行上市條件，或者信息披露要求，因此決定暫緩本公司的A股於科創版上市。因此，同時進行的H股於香港聯合交易所有限公司主版上市亦將暫緩。公司將盡快公佈有關暫緩H股上市及退回申请股款的進一步詳情。

【21︰32】耀才集團執行董事兼行政總裁許繹彬表示，螞蟻集團現階段只宣布暫緩A股上市計劃，H股是否亦跟隨暫緩，要視乎其公司及包銷的取態，此外，相信交易所與監管機構會研究若只得H股繼續上市而A股暫緩上市，會否出現對投資者不公的可能，所以能否上市仍屬未知之數。若果H股真的暫停上市，事件將如百威 （01876） 的翻版，若一旦證實擱置，稍後會展開退還本金的安排，至於散戶的孖展利息開支，應該有可能會繼續支付有關的孖展利息，無法退回。

【21︰27】針對螞蟻集團H股上市是否推遲問題，港交所 （00388） 表示今晚發公告。

上交所周二（3日）晚上發通告指，近日螞蟻集團實際控制人及董事長，總經理被有關部門聯合進行監管約談，公司也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項。該重大事項可能導致公司不符合發行上市條件或信息披露要求。根據《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》第二十六條和《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十條等規定，並徵詢保薦機構的意見，上交所決定暫緩公司上市。

上交所又指，公司及保薦人應當依照規定作出公告，說明重大事項相關情況及公司將暫緩上市，該所將與公司及保薦人保持溝通。

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