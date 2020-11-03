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【螞蟻上市】螞蟻集團A股上市觸礁　上交所：暫緩螞蟻集團科創板上市

新股IPO 21:20 2020/11/03

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上交所：螞蟻集團暫緩上市

螞蟻集團 （新上市編號：06688） AH股原訂於周四（5日）同步上市，惟上交所發布關於暫緩螞蟻科技集團（滬：688688）股份有限公司科創板上市的決定，令人憂慮會否導致H股上市也受累。螞蟻集團上交所上市觸礁，同系阿里巴巴（09988，美：BABA）股價旋即受累，該股ADS盤前急跌4.8%，報296美元。針對螞蟻集團H股上市是否推遲問題，港交所 （00388） 表示今晚發公告。

螞蟻、馬雲遭監管約談，詳情看【下一頁】

阿里巴巴ADS股價盤前急瀉，詳情看【下一頁】

圖解螞蟻集團認購情況

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上交所周二（3日）晚上發通告指，近日螞蟻集團實際控制人及董事長，總經理被有關部門聯合進行監管約談，公司也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項。該重大事項可能導致公司不符合發行上市條件或信息披露要求。根據《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》第二十六條和《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十條等規定，並徵詢保薦機構的意見，上交所決定暫緩公司上市。

上交所又指，公司及保薦人應當依照規定作出公告，說明重大事項相關情況及公司將暫緩上市，該所將與公司及保薦人保持溝通。

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香港股票 螞蟻集團（滬：688688） 螞蟻集團（06688）

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