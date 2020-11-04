【展覽復辦】亞洲零售論壇暨博覽會雙11開幕　助零售商刺激網上銷售

▲ 亞洲零售論壇暨博覽會將於11月11至13日於會展舉行，帶來超過500個參展品牌、2,000個展品與服務方案。（亞洲零售論壇暨博覽會facebook圖片）

隨着疫情稍緩，不少展覽於11月舉行，包括亞洲零售論壇暨博覽會將於11月11至13日於會展舉行，帶來超過500個參展品牌、2,000個展品與服務方案，並設有零售科技、零售設計及店內設備和網上零售展區三個焦點領域，以及多個專業研討會和聯商活動。

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網上零售展區助零售商發掘最佳網上零售方案供應商，為零售商搭建綜合網上銷售平台，提供完美網購體驗，刺激網上銷售。零售科技展區則集結尖端科技，包括零售管理方案及顧客追蹤技術等，帶來更個人化及省時的網上及實體店消費體驗。

零售設計及店內設備展區提供全套店內設計與視覺行銷方案，並展出最新室內設計、地板、顯示屏與燈光設備等多種產品，助零售商與承建商營造完美購物環境。是屆博覽會亦推出了全新的初創企業展區，供一眾企業家獲取靈感、學習和交流。

因應疫情，大會亦有相關衛生措施，如所有人員必須接受體溫檢查、在每次展會活動之前、期間和之後對場地進行徹底清潔；在食堂、休息區、登記排隊區有1米距離標記等。

博覽會只開放予業內及專業人士參觀，為了節省現場登記排隊時間，大會建議預先登記免費入場證，憑電子入場證換領電郵到展會現場領取入場證。網上買家預先登記截止日期為11月6日。（按此）

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責任編輯：朱悅瀅