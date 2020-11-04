【網購商機】阿里巴巴擬斥77.5億投資Farfetch　皆因網站首季營業額按年大增9成？

螞蟻集團（06688，前稱：螞蟻金服）早前從阿里巴巴（09988）分拆出來，並計劃在中港兩地上市，但最近需暫緩。事實上，阿里巴巴還有其他業務與計劃，例如，有傳其看準英國網上奢侈品零售商Farfetch商機擬投資。

【展覽復辦】亞洲零售論壇暨博覽會雙11開幕 助零售商刺激網上銷售

據外媒報道，阿里巴巴計劃投資Farfetch，投資額約3億美元（約23.2億港元）。Farfetch今年首季營業額按年大增9成，其於去年的銷售額，更超過10億美元（約77.5億港元）。

Farfetch靠乜吸引騰訊及阿里巴巴？

不過，Farfetch目前的投資者名單，包括阿里巴巴的競爭者京東和騰訊。但外界有傳言，Farfetch已經相關投資者達成交易條款，他們並不會阻止阿里巴巴今次的投資。阿里巴巴除了投資外，還有意與Farfetch設立中國合資公司。

Farfetch的營業額不斷上升，到底有哪些營銷策略至勝？據官網顯示，該網站目前與多個著名的奢侈品牌合作，包括Gucci、Prada、Saint Laurent、Valentino等。該些品牌甚少有減價，它近來一直設有不同的折扣優惠。有機會因為疫情，全球人難以到其他國家購物，吸引到部份想買平貨的顧客。

【疫市自救】設計營商周月底網上舉行 首度加入電視、網上直播

【人類VS機械人】沃爾瑪500名機械人店員「完約」 人手處理效率更高

責任編輯：馬意文