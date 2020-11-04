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【港元定期存款】集友1年港元定存息1.01厘 續問鼎長息榜首

Hot Talk 00:56 2020/11/04

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6間大小銀行已爭相減港元定期存款息率，專家以拆息4連跌，料續現減息潮。甫踏入11月，短短兩天內已有6行減息，包括︰集友於昨天（11月3日）全面削短中長息，天星銀行（Airstar Bank）則調低3個月及半年期0.1厘；這是繼昨天工銀亞洲及大新 （02356） 削減半年或以下較短存以來，而東亞 （00023） 及華僑永亨更兩連減，無論是傳統銀行或虛擬銀行，皆搶乘降息快車道。

經11月開局的降息潮，現時半年期以虛銀天星、以及大眾財務的1.1厘最高；集友減一年息至1.01厘，續問鼎長息榜首。

中長期港元定存息最新高息榜，可按下圖了解

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3個月年息方面，工銀亞洲維持最高息5.2厘而領先，但該行要求特定的全新理財戶，才享此特惠息；且須推介兩名全新客戶。要是僅得一人，相同存期亦有4.2厘。至於冠絕全城的「高息王」，是集友7天短存享6厘。

事實上，信銀國際已率先於上周二（10月27日）出招，標榜新股或iBond退款享特惠息，又或斥新錢，新推一個月年息0.7厘，門檻10萬元，打入同期五甲列；可是，不敵「高息王」，即招商永隆的3.8厘，後者要求全新指定理財戶，以指定數碼渠道開立；起存額僅1萬元，上限5萬元。

與此同時，大新、創興 （01111） 及工銀亞洲已打開口牌，表明稍後擬為iBond退款推優惠。

另一邊廂，一個月拆息4連跌，報0.27厘，金管局於上月累計接錢逾1,900億元，令銀行總結餘破頂至逾4,500億元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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