【美國大選】新西蘭美國移民 為何投阿德恩也投特朗普？

▲ 有久居新西蘭的美籍韓戰退休老兵分享,自己支持阿德恩也支持特朗普,看似南轅北轍,原因為何?

美國大選在即,海外美國公民一早投票,遠離家鄉看選情,會否有不一樣的視覺?有久居新西蘭的美籍韓戰退休老兵分享,在剛過去的新西蘭大選,因出色的防疫工作而投了阿德恩,與此同時;在美國大選中,他卻投了抗疫工作備受批評的美國總統特朗普,恐怕令不少人費解。

84歲的美籍韓戰退伍軍人Jim Crain在新西蘭居住44年,不論美國還是新西蘭有選舉,他都有權參與投票。在剛過去的新西蘭大選,他投阿德恩(Jacinda Ardern)因其抗疫工作出色,成功令該國百日零確診,成為世界上少數率先宣布成功抗疫的國家。

他直言,並不欣賞阿德恩育有一兒但未有結婚,但對其抗疫工作是非常欣賞。(I don’t appreciate her being an unwed mother, but I really appreciated her for that.)

在美國大選中,他卻投了一個截然不同的人物——特朗普。他讚揚,特朗普多項政策都對國家有利,包括減稅、強化軍事、收緊移民措施等,但未有談及抗疫表現。自疫情爆發以來,特朗普的抗疫工作備受批評,甚至批評新西蘭總理阿德恩抗疫失敗。

他預計,特朗普將會在538張選舉人票中,拿下290張選舉人票。他明言:

「我不相信民調。拜登有一半時間都不知道去哪裡了……那天他還叫特朗普做『喬治』(George),他連那人的名字都記不起。」(I don’t believe the polls. Joe Biden does not know where he is half the time ... just the other day he called the president George something. He could not even remember the man’s name.)

即使是特朗普的忠實支持者,他亦承認,特朗普並非完美:

「他話太多了。如果他可以閉嘴,讓他的政績替他說話,會好得多。」

(He says too much. If he could just keep his mouth shut and let his good deeds do the talking for him, he would be fine.)

