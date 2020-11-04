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【樓市現象】資金持續湧入屯門樓搶高樓價 聚康山莊兩房戶628萬易手 創今年新高  

股樓投資 09:30 2020/11/04

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打從10月以來，新盤帶動下，樓市交投持續暢旺，準買家怕未來樓價更高，積極於市場尋找低水盤。而受惠於屯赤隧道公路在今年底會通車，市場憧憬屯門區未來樓價或租金將有進一步升值空間，最近準買家更留意屯門區一帶物業，區內樓價也水漲船高。

【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住，詳情按【下一頁】 

據祥益地產的研究報告，2020年10月份西鐡沿線十大屋苑，在土地註冊處顯示(截至29號)，買賣成交登記數字暫錄得126宗，實用面積平均呎價12,810。祥益地產執行董事謝澤銘預期10月份西鐵沿線十大屋苑預期整月約135宗，成交量下跌約22%，但呎價平穩上升約2.1%。其中屯門卓爾居10月份平均呎價按月升6.7%，至13,497元，而屯門大興花園期內樓價也升4.9%，至11,183元。

【轉投二手】柏傲莊向隅客入飛多次失望而回 轉戰西南九龍市區樓 即買即住呎價仲平咗，詳情按【下一頁】 

準買家追捧屯門區物業，日前區內聚康山莊錄得一宗區內首置客成交個案，成交價創屋苑同類型兩房戶今年的新高紀錄。

祥益地產高級分行經理龍超君表示，以上成交單位為3座高層E室，實用面積428平方呎，兩房一廳，日前獲區內首置客垂青。該買家鍾情單位客廳及房間的景觀尚算開揚，加上原業主增加議幅，累積減價達22萬，而且買家的家人亦居於同屋苑，方便照應，上述買家遂便決定以628萬元購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為14,673元，屬市場價成交，但是次成交價達628萬元，創屋苑同類型兩房戶今年的新高紀錄。


龍氏稱，原業主於2011年以約218萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達410萬，單位升值逾倍易手。

【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?，詳情按【下一頁

 

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記者：陳詠妍

二手市場 樓價 屯門 聚康山莊

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