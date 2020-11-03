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【PS5】PS5手掣支援PS3、Switch　卻不可在PS4上使用？

科技 20:38 2020/11/03

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近日有美國玩家就率先測試PS5的兼容性，意外發現PS5的DualSense手掣，竟然兼容PS3主機以及Switch主機，但卻不能應用在PS4。

萬眾期待的PlayStation 5（PS5）將在本月19日上市，正式登場前夕，就有不少PS5試玩評測片段曝光。近日有美國玩家就率先測試PS5的兼容性，意外發現PS5的DualSense手掣，竟然兼容PS3主機以及Switch主機，但卻不能應用在PS4。

【PS5】Sony為PS VR用戶免費提供PS5接駁器　現已接受申請（附申請連結）

【機迷熱話】為PS5做好準備　PlayStation App介面改頭換面

據外國科技網站GamesRadar+報道，YouTuber MidnightMan日前發布PS5的DualSense手掣測試短片。他發現所有PS4主機都未能連接DualSense手掣，但卻能無線連接到PS3，相信主要原因是PS3主機支援通用的藍牙手掣。

與此同時，Twitter用戶BrokenGamezHDR_表示，DualSense手掣能連接到任天堂遊戲機Switch中，但前提是需要透過第三方配件（Third-party adapter）連接該手掣。

MidnightMan提到，若PS4用家想使用DualSense手掣，則可透過USB將DualSense連接到電腦或Mac電腦上，然後再透過Remote Play方式遊玩PS4遊戲。

Sony早前確認，PS5主機雖然可以配對PS4所用的DualShock 4控制器和其他品牌手掣。不過就僅能用來遊玩PS4遊戲，不能用來玩PS5專用遊戲。

【PS5開箱片】Sony官方開箱！近距離直擊PS5主機秘密【多圖】

責任編輯：曾曉汶

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