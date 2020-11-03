金管局明年1月啟動「網絡防衛2.0」　港銀分階段評估、模擬網絡攻擊

▲ 金管局宣布將推出「網絡防衛計劃2.0」。

金管局完成業界諮詢後，宣布將於明年1月啟動「網絡防衛計劃2.0」，計劃將繼續沿用分段式進行、為期3年。主要大型零售銀行將會歸類為第1組別，最早在2022年6月底前完成整個防衛計劃。

按照最新計劃，本地銀行將會分成3組以分階段方式進行計劃，而所有大型的零售銀行，以及個別未曾經進行「網絡防衛計劃」的外資銀行及新銀行，將會歸類為第1組別；餘下的機會將會視乎業務規模及網絡風險，再分類為第2或第3組。

第1組別、即最早的一批銀行，將於2021年9月底前，按照「網絡防衛評估框架」完成評估，有需要的機構再在2022年6月底前完成「網絡攻防模擬測試」（iCAST）。

金管局副總裁阮國恒表示，「網絡防衛計劃」自2016年實施以來，全球網絡安全形勢不斷演變，銀行也經歷更多數碼化轉型。有見及此，局方提升計劃以應對科技發展的最新趨勢，並顧及網絡風險管理的最新做法。同時亦會推動加強培訓本地人才，讓業界更有效管理網絡安全風險。他相信，「網絡防衛計劃2.0」能提升銀行業網絡防衛能力至更高水平。」

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編輯：趙穎妍